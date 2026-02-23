Rumores de un nuevo romance entre Mauricio Macri y una modelo argentina: quién es

A principios de este año se dio a conocer la noticia de la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada . Tras 15 años de relación y una hija en común, la pareja se convirtió en una de las más representativas del poder durante la presidencia del líder del PRO. Desde entonces, la vida sentimental del exmandatario se ha convertido en el foco de varias especulaciones.

En los meses posteriores a la ruptura, circularon diversos rumores que vinculaban a Macri con figuras del espectáculo. Uno de los primero nombres que comenzó a mencionarse fue el de Juana Viale. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legran se mostró molesta con dichas especulaciones y se volcó a sus redes para desmentir que tiene una relación con Macri.

Luego, la empresaria y modelo Guillermina Valdés confirmó que el expresidente la contactó , aunque aclaró que el acercamiento no prosperó y negó cualquier relación sentimental.

Un nuevo rumor de acercamiento fue confirmado por el periodista Gustavo Méndez, a través del programa La Mañana con Moria, quien aseguró que el exmandatario estaría comenzando un vínculo con una modelo muy conocida.

"Macri parece que agarró la filcar y empezó… primero se le tiró a Valdés" , recordó el panelista, en alusión a la expareja de Marcelo Tinelli.

"Hay un patrón, esta mujer es muy bonita", sumó el periodista con intensión de jugar al misterio. Sin embargo, fue la propia Moria Casán quien le arruinó el enigmático, ya que dio a conocer quién era la figura de la que estaban hablando. "El ex de ella es Matías Martin", soltó la One.

Ante el pedido de disculpas de la conducta, Méndez confirmó "El ex de ella es Matías Martin, tiene dos hijos. Estamos hablando de una modelo preciosa Natalia Graciano".

Además señaló que el vínculo no es reciente: “Se conocen desde hace mucho tiempo. Mauricio Macri está muy interesado en ella”. Mientras revelaron el misterio, en el estudio comenzaron a mostrar imágenes de la exesposa del conductor.

Natalia Graciano

Al ser consultada por el periodista Gustavo Méndez vía WhatsApp, la modelo optó por el silencio. Le escribí a Natalia Graciano preguntándole por esto… rayita, rayita.” comentó en referencia el doble tilde de mensaje visto de WhatsApp. “ Si a mí me escriben por esto, niego. El que calla, otorga", concluyó Mendez.

Juliana Awada tendría un romance secreto

Los rumores de romance no solo crecen respecto al mandatario sino también a la ex primera dama, Juliana Awada, quien también fue relacionada con un nuevo romance en puerta. La primicia fue dada en el programa Intrusos por Rodrigo Lussich.

El periodista aseguró que Juliana Awada estaría vinculada sentimentalmente con el rey Felipe de España.

"Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis".

juliana awada Imagen de 2019 cuando Juliana Awada acompaño al Mauricio Macri a un acto presidencial.

Finalmente Lussich confirmó que la separación entre Felipe y Letizia estaría encaminada quienes a pesar de llevar años distanciados por razones institucionales no podían confirmar la situación: "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio".