Rumores de un nuevo romance entre Mauricio Macri y una modelo argentina: quién es

Tras su separación de Juliana Awada, el expresidente fue vinculado con distintas figuras del espectáculo y, esta vez, en el programa de Moria Casán revelaron un posible nuevo acercamiento.

Tras su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri fue vinculado con la modelo Natalia Graciano.

Tras su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri fue vinculado con la modelo Natalia Graciano.

Los Andes | Redacción Espectáculos
A principios de este año se dio a conocer la noticia de la separación del expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada . Tras 15 años de relación y una hija en común, la pareja se convirtió en una de las más representativas del poder durante la presidencia del líder del PRO. Desde entonces, la vida sentimental del exmandatario se ha convertido en el foco de varias especulaciones.

guillermina valdes confirmo que mauricio macri le escribio tras su separacion: para salir

Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió tras su separación: "Para salir"

Emily Lucius y Rodrigo Valladares se casaron con la presencia de Mauricio Macri, tio del novio.

Asi fue el casamiento por civil de Emily Lucius : Mauricio Macri fue uno de los invitados

En los meses posteriores a la ruptura, circularon diversos rumores que vinculaban a Macri con figuras del espectáculo. Uno de los primero nombres que comenzó a mencionarse fue el de Juana Viale. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legran se mostró molesta con dichas especulaciones y se volcó a sus redes para desmentir que tiene una relación con Macri.

Posible romance entre Mauricio Macri y una modelo

Un nuevo rumor de acercamiento fue confirmado por el periodista Gustavo Méndez, a través del programa La Mañana con Moria, quien aseguró que el exmandatario estaría comenzando un vínculo con una modelo muy conocida.

"Macri parece que agarró la filcar y empezó… primero se le tiró a Valdés", recordó el panelista, en alusión a la expareja de Marcelo Tinelli.

"Hay un patrón, esta mujer es muy bonita", sumó el periodista con intensión de jugar al misterio. Sin embargo, fue la propia Moria Casán quien le arruinó el enigmático, ya que dio a conocer quién era la figura de la que estaban hablando. "El ex de ella es Matías Martin", soltó la One.

Ante el pedido de disculpas de la conducta, Méndez confirmó "El ex de ella es Matías Martin, tiene dos hijos. Estamos hablando de una modelo preciosa Natalia Graciano".

Embed - ¡MORIA LE CAG@ LA SUPER BOMBA A GUS MÉNDEZ! NUEVO ROMANCE ENTRE MAURICIO MACRI Y NATALIA GRACIANO

Además señaló que el vínculo no es reciente: “Se conocen desde hace mucho tiempo. Mauricio Macri está muy interesado en ella”. Mientras revelaron el misterio, en el estudio comenzaron a mostrar imágenes de la exesposa del conductor.

Natalia Graciano

Al ser consultada por el periodista Gustavo Méndez vía WhatsApp, la modelo optó por el silencio. Le escribí a Natalia Graciano preguntándole por esto… rayita, rayita.” comentó en referencia el doble tilde de mensaje visto de WhatsApp. “ Si a mí me escriben por esto, niego. El que calla, otorga", concluyó Mendez.

Juliana Awada tendría un romance secreto

Los rumores de romance no solo crecen respecto al mandatario sino también a la ex primera dama, Juliana Awada, quien también fue relacionada con un nuevo romance en puerta. La primicia fue dada en el programa Intrusos por Rodrigo Lussich.

El periodista aseguró que Juliana Awada estaría vinculada sentimentalmente con el rey Felipe de España.

Embed

"Estamos hablando del rey Felipe y Juliana Awada, estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, la economía, el mundo de los negocios internacionales y en el mundo diplomático acerca de una crisis".

juliana awada
Imagen de 2019 cuando Juliana Awada acompaño al Mauricio Macri a un acto presidencial.

Imagen de 2019 cuando Juliana Awada acompaño al Mauricio Macri a un acto presidencial.

Finalmente Lussich confirmó que la separación entre Felipe y Letizia estaría encaminada quienes a pesar de llevar años distanciados por razones institucionales no podían confirmar la situación: "Ya estarían absolutamente separados Letizia y el rey Felipe a instancias de blanquear el divorcio".

