La familia de Luis Brandoni habló sobre la sucesión y negó conflictos por la herencia

La sucesión de Luis Brandoni volvió a ocupar espacio en los medios luego de que trascendiera que Micaela y Florencia, dos de sus hijas, iniciaron los trámites hereditarios e incluyeron como coheredera a Adriana, la hija mayor del actor . La noticia generó repercusión debido a las versiones sobre supuestas tensiones familiares, aunque desde el entorno íntimo del artista desmintieron cualquier conflicto relacionado con la herencia.

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La información se conoció en el programa Puro Show, donde leyeron parte del documento judicial vinculado al proceso sucesorio . Allí se mencionó un departamento ubicado sobre la calle Ituzaingó como parte del acervo hereditario y se confirmó la inclusión de Adriana dentro del trámite legal.

Durante un homenaje realizado a Brandoni en el Teatro Multitabaris, Saula Benavente habló públicamente sobre el momento que atraviesa la familia y rechazó las especulaciones alrededor de la herencia.

“ Somos una familia en duelo , pero este reconocimiento sabemos que a Beto lo hubiera puesto feliz. Vivió para su público y para su trabajo así que está bueno que lo reconozcan”, expresó.

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Benavente destacó que el actor atravesó sus últimos días trabajando y acompañado por sus seres queridos. “Se fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de sus seres queridos. Se fue en la gloria, con un peliculón y una obra aclamada”, afirmó.

Al ser consultada sobre posibles disputas familiares, fue categórica. “Es una pel... total, ganas de hacer titulares... Pero no hay nada que escarbar”, respondió.

“Siempre tuvo relación con sus tres hijas”

La actriz también aseguró que Brandoni mantenía vínculo con sus tres hijas y negó cualquier situación irregular vinculada a la sucesión.

“Él siempre tuvo relación con sus tres hijas y está todo en orden. No hay nada raro, y si surge algo es por miserias de otros”, sostuvo.

Además, remarcó que el actor siempre preservó su vida privada y consideró injusto que se generen polémicas alrededor de un tema familiar en medio del duelo. “Beto no merece eso porque siempre tuvo su vida personal resguardada”, agregó.

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Qué dijo la familia de Adriana, la hija mayor del actor

En el mismo programa televisivo, la periodista Fernanda Iglesias contó que habló con Patu, una de las hijas de Adriana y nieta de Brandoni, quien aportó detalles sobre la historia familiar.

Según relató, Adriana nació de una relación amorosa de tres años que el actor mantuvo cuando tenía 19 años con una joven llamada Juana, oriunda de Santiago del Estero que luego vivió en Buenos Aires.

“La relación de Luis Brandoni con Juana no fue ocasional”, explicó Iglesias al aire. También señaló que el actor nunca negó la existencia de Adriana, aunque el vínculo familiar no se desarrolló de manera cercana por iniciativa del propio intérprete.