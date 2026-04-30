30 de abril de 2026 - 18:45

Adelanto sorpresa: Disney+ ya estrenó la temporada 4 de "El Encargado" con todos sus episodios

Cuenta con 7 capítulos y una aparición especial del reciente fallecido Luis Brandoni junto a Guillermo Francella.

Guillermo Francella en El encargado, temporda 4 en Disney+

Guillermo Francella en "El encargado", temporda 4 en Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat regresa con una trama más ambiciosa, donde el poder, la manipulación y el humor ácido vuelven a cruzarse.

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Eliseo llega al límite: poder, riesgos y una amenaza directa

En esta nueva entrega, el personaje interpretado por Guillermo Francella escala a niveles impensados de influencia. Lo que comenzó como una historia de pasillos y consorcios se transforma ahora en un juego de poder mucho más grande, donde Eliseo deja de ser solo un encargado para convertirse en una figura con peso propio.

Embed - El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney+

Sin embargo, ese crecimiento trae consecuencias. Su histórico adversario, Matías Zambrano (Gabriel Goity), reaparece con un plan que busca derrumbarlo por completo. El enfrentamiento entre ambos se intensifica a lo largo de los episodios, con decisiones cada vez más extremas que ponen en jaque no solo su posición, sino también su vida.

Una escena postcréditos que cambia el panorama

Fiel al estilo de la serie, el cierre no es del todo concluyente. El episodio 7 incluye una escena adicional tras los créditos que deja abierta una nueva posibilidad narrativa.

La cuarta temporada mantiene a gran parte de su elenco original, con el regreso de personajes clave que acompañan la evolución de la historia. A la dupla central de Francella y Goity se suman figuras como Manuel Vicente y Gastón Cocchiarale.

Entre las novedades aparece Arturo Puig en un rol de alto perfil, junto a un elenco que incluye a Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Martín Slipak, Alan Sabbagh y José María Listorti.

El cameo de Luis Brandoni en "El encargado", temporda 4 en Disney+
El cameo de Luis Brandoni en

El cameo de Luis Brandoni en "El encargado", temporda 4 en Disney+

Además, la serie suma participaciones especiales de actores reconocidos como la del recientemente fallecido Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Norman Briski, aportando peso y variedad a la trama.

Un cameo con carga emocional: el adiós a Luis Brandoni

Entre las apariciones destacadas, se suma un cameo que promete resonar especialmente entre los seguidores de la ficción argentina. Bajo el personaje de “El Polaco”, la participación de Brandoni introduce un giro significativo en la historia de Eliseo.

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