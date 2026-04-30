30 de abril de 2026 - 16:58

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini ¿separados?: la pareja habló y despejó las dudas

Según contó Pepe Ochoa en LAM, la pareja atravesó una crisis que no pudo superar. Tras conocerse la noticia, hablaron los protagonistas y contaron detalles.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron después de 16 años en pareja

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron después de 16 años en pareja

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Aseguran que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se habrían separado tras 16 años de relación y dos hijos en común. Los rumores de ruptura cobraron fuerza luego de que ambos asistieran a diversos eventos por separado.

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La información de esta primicia fue brindada por Pepe Ochoa en LAM y hoy los protagonistas de la noticia salieron a hablar del tema.

Crisis en la pareja: ¿se acabó el amor?

El panelista aseguró que la pareja estaba atravesando una crisis desde hace tiempo, pero que esta vez no pudieron superarla: “No hay nada puntual… se acabó el amor”, reveló.

Aunque aclaró que la crisis y la separación no están vinculadas a infidelidades: "No hay terceros en discordia", sino una crisis que no pudieron superar, se acabó el amor. Tienen dos hijos. Se los vio solos en eventos", se explayó.

En la misma línea, mencionó que los rumores de ruptura se despertaron cuando vieron que ya no atendían eventos juntos, como lo hicieron durante largos años: “Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”.

Según su información, el actor ya comunicó su separación a su círculo íntimo, por lo que sería una decisión tomada: “Él habló con dos personas amigas de la pareja, contó que estaban en una crisis, pero que no cree que esta vez puedan recomponer”.

La versión de la pareja

Ante los rumores de una supuesta crisis y separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, ambos actores han salido a desmentir categóricamente las versiones que circularon en los medios de comunicación.

Brenda Gandini se comunicó directamente con el periodista Ángel de Brito para aclarar su situación sentimental. La actriz desmintió los rumores de forma tajante, afirmando: "No es verdad no estamos separados". Gandini atribuyó el origen de estas versiones a su falta de actividad conjunta en redes sociales, señalando: "Supongo que es porque no subimos publicaciones juntos".

Embed - BRENDA GANDINI HABLÓ CON ÁNGEL Y DESMINTIÓ SU SEPARACIÓN DE GONZALO HEREDIA #lam #podcast #stream

Además, Brenda expresó su malestar por cómo se amplifican estas noticias sin fundamento, aunque aseguró que será honesta si su situación cambia: "Siempre encuentran cosas o hacen más grandes las cosas que se enteran pero te juro que el día que esté separada lo sabrán". Incluso, con un toque de humor, le comentó al periodista que estuvo a punto de salir al aire para explicarlo todo personalmente.

Por su parte, Gonzalo Heredia reflexionó sobre el impacto de estas noticias falsas, mencionando que incluso su propio padre le escribió para preguntarle si era cierto. El actor se mostró sorprendido por la seguridad con la que se difunden los rumores en lo que él denomina la "era de postverdad".

Embed - ¿SEPARADO DE BRENDA GANDINI? Gonzalo Heredia desmiente los rumores #Perros2026

Heredia criticó la forma en que los medios "aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así" y señaló que a menudo "te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste". A diferencia de otras épocas donde estos rumores le generaban enojo, Gonzalo aseguró que actualmente se lo toma de otra manera: "hoy me río digo como en otro momento uno se enoja y sale como a decir... cuando está tan alejado de una situación te puedes reír y no pasa nada".

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