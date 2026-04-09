La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Gonzalo Heredia: "¿Con qué cara le decís a tus hijos que estudien?"

El periodista interpeló al actor por una decisión de su adolescencia que lo acompaña aún hoy y lo condiciona como padre.

La visita de Gonzalo Heredia al programa “Otro día perdido” dejó uno de los momentos más tensos de la emisión cuando Mario Pergolini lanzó una pregunta inesperada que descolocó al actor en pleno aire. Lo que comenzó como una charla distendida sobre su vida personal derivó en un: "¿Con qué cara le decís a tus hijos que estudien?".

El actor reconoció en plena entrevista que no terminó el colegio y, además, dejó en claro que no tiene interés en hacerlo. “¿No terminaste el secundario?”, disparó Pergolini sin rodeos. Ante la respuesta afirmativa, redobló la apuesta: “¿Por qué no terminaste? ¿Lo querés terminar?”. La contestación del actor fue breve y contundente: “No”.

El actor no terminó el colegio Lejos de esquivar el tema, Heredia explicó que dejó la escuela en tercer año y que incluso intentó retomarla en modalidad nocturna durante un tiempo, aunque finalmente volvió a abandonarla. Cuando le preguntaron si hoy consideraría finalizar sus estudios, fue categórico: “No, ahora no”, cerrando cualquier especulación. A pesar de que el entrevistador le dijo que hay planes de Gobierno que permiten a adultos terminar las clases.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 08/04/26 - TORMENTA DE FACHA CON GONZALO HEREDIA Y MARIO PERGOLINI El momento generó sorpresa en el estudio y llevó a Pergolini a reflexionar en voz alta sobre una situación que, según él, se repite con frecuencia: adultos vinculados a la fama y estrellato se sientan en su programa y le cuentan que no completaron la educación secundaria. “¿Con qué cara le decís a tus hijos que vayan a terminar el colegio?”, planteó el conductor. La respuesta de Heredia, sin filtro, fue inmediata: “Con esta”.

Más allá del cruce, el actor también compartió detalles de su recorrido formativo y contó que logró avanzar en sus estudios a pesar de no haber finalizado el secundario. Reveló que cursó una maestría en escritura creativa en la Untref, a la que pudo acceder presentando antecedentes y avales, una alternativa que le permitió continuar desarrollándose en el ámbito académico.