Evelyn Botto sorprendió a todos y abandonó Olga: los motivos

La artista no seguirá en "Tapados de laburo", el ciclo del canal de Migue Granado y ya tiene nuevo trabajo.

Evelyn Botto era una de las figuras de Olga, siendo parte de los programas Tapados de Laburo y Mi primo es así. Sin embargo, quedó en una encrucijada: fue convocada por El Trece para ser parte de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y no podría convivir con todo. Esto habría generado rispideces con sus compañeros.

Frente a la viralización de esta información que alertó a los fanáticos del programa, la artista salió a contar la razón de su decisión en el ciclo de streaming y se mostró molesta por no haber sido ella la primera en decirlo.

Evelyn Botto Evelyn Botto abandonó Olga y ya tiene reemplazo. web "Me hubiese encantado contárselos a ustedes, al menos a la gente que ve este programa y tiene un afecto conmigo. No es mi tiempo ni es mi forma de comentárselos, tenía ganas de que sea a fin de mes pero voy a dejar Tapados de laburo. Es una decisión que tomé hace varios meses".

Entonces, recapituló: "La historia es corta, yo dejé Perros de la calle hace un tiempo y en un momento dije 'quiero tener tiempo para estudiar y hacer cosas que yo tenga ganas'. Decido dejar el programa y, al tiempo que le aviso al equipo, me sale La Sirenita y me llama Nacho Elizalde para este programa. Todo lo que yo quería descansar, dije ya fue y agarré todo. Hicimos un mega añazo mal, estuvo buenísimo".

Evelyn Botto Evelyn Botto abandonó Olga y ya tiene reemplazo. web "Quiero hacer canto, piano, baile, todo lo que pueda para llegar preparada a la instancia esa", aseguró. Y, sumó: "Tomé esa decisión una vez más, dije termino el año, hacemos el verano y, cuando tomé esa decisión, me llaman de la producción de Mario Pergolini, una vez más porque ya me habían llamado el año pasado. Me encantan los desafíos y dije que sí. Me gusta salir de la zona de confort, empezar un nuevo equipo y eso".