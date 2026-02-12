Evelyn Botto sorprendió a todos y abandonó Olga: los motivos

Evelyn Botto era una de las figuras de Olga, siendo parte de los programas Tapados de Laburo y Mi primo es así. Sin embargo, quedó en una encrucijada: fue convocada por El Trece para ser parte de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y no podría convivir con todo. Esto habría generado rispideces con sus compañeros.
Frente a la viralización de esta información que alertó a los fanáticos del programa, la artista salió a contar la razón de su decisión en el ciclo de streaming y se mostró molesta por no haber sido ella la primera en decirlo.
"Me hubiese encantado contárselos a ustedes, al menos a la gente que ve este programa y tiene un afecto conmigo. No es mi tiempo ni es mi forma de comentárselos, tenía ganas de que sea a fin de mes pero voy a dejar Tapados de laburo. Es una decisión que tomé hace varios meses".
Entonces, recapituló: "La historia es corta, yo dejé Perros de la calle hace un tiempo y en un momento dije 'quiero tener tiempo para estudiar y hacer cosas que yo tenga ganas'. Decido dejar el programa y, al tiempo que le aviso al equipo, me sale La Sirenita y me llama Nacho Elizalde para este programa. Todo lo que yo quería descansar, dije ya fue y agarré todo. Hicimos un mega añazo mal, estuvo buenísimo".
"Quiero hacer canto, piano, baile, todo lo que pueda para llegar preparada a la instancia esa", aseguró. Y, sumó: "Tomé esa decisión una vez más, dije termino el año, hacemos el verano y, cuando tomé esa decisión, me llaman de la producción de Mario Pergolini, una vez más porque ya me habían llamado el año pasado. Me encantan los desafíos y dije que sí. Me gusta salir de la zona de confort, empezar un nuevo equipo y eso".
"Me duele porque es un proyecto que me está yendo muy bien, está en su pico y tuvo un gran año. No me voy de Olga, no hay ningún problema con Paula Chaves, ¿qué dicen? Nos amamos todos, la estamos pasando re bien. Mi primo es así es el proyecto con el que entré a Olga y no me quiero ir del canal, tampoco quiero dejar Tapados de laburo pero estoy escuchando un poco mi deseo, aunque después hice cualquier cosa. Estoy agarrando todo porque nunca se sabe cuándo van a dejar de caer cosas", concluyó nostálgica por alejarse.
¿Quién va a reemplazar a Evelyn Botto en Tapados de laburo?
Según revelaron en SQP (América TV), Olga está tanteando a Laurita Fernández para que reemplace a Evelyn Botto y se sume a Paula Chaves, Nacho Elizalde, Luli González y Mortedor.