Confirmardo en frente de todos: Fede Bal reveló que está en pareja con Evelyn Botto

La revelación terminó de despejar cualquier duda sobre el romance que venía generando especulaciones en el ambiente artístico desde hacía varios meses.

Federico Bal vuelve a estar en el centro de la escena sobre su vida amorosa con un nuevo romance. Yanina Latorre confirmó que estaría saliendo con la actriz y conductora Evelyn Botto.

La relación entre Evelyn Botto y Fede Bal quedó oficialmente confirmada tras meses de rumores cuando la actriz y conductora decidió blanquear el vínculo en plena transmisión de “Tapados de Laburo”, el programa que integra en OLGA. El anuncio se dio de manera espontánea, frente a sus compañeros y a la audiencia.

evelyn botto La confirmación de la pareja La confirmación ocurrió durante un intercambio distendido al aire, mientras Botto relataba una anécdota personal. En ese contexto, Nacho Elizalde le preguntó cómo se había enterado de que hablaba dormida, lo que derivó en una respuesta inesperada. “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, dijo la actriz, visiblemente emocionada. La situación se volvió aún más directa cuando Luli González mencionó sin rodeos el nombre de Fede Bal. Ante eso, Botto no dudó y lo confirmó con claridad: “Es mi novio, sí”.

Federico Bal Stephanie Demner fue la primera novia de Federico Bal. web La reacción dentro del estudio fue inmediata. Aplausos, gritos y abrazos marcaron el momento, mientras la protagonista admitía sentirse “mareada” por la repercusión. El fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales y fue replicado por portales de espectáculos, lo que amplificó el impacto del anuncio.

Minutos después, la confirmación sumó un nuevo gesto cuando Botto compartió un mensaje de audio enviado por Bal. En el mensaje, el actor celebró la decisión de hacer pública la relación: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”.

El romance de Fede Bal y Evelyn Botto El romance entre Botto y Bal no era nuevo para el radar mediático. Desde septiembre del año anterior circulaban versiones sobre un posible vínculo, especialmente luego de que ambos fueran vistos juntos en una salida al teatro. Con el paso de los meses, las apariciones compartidas se repitieron, aunque siempre acompañadas por declaraciones ambiguas y sin confirmaciones directas. La tensión mediática aumentó tras el segundo show de Oasis en el estadio Monumental, donde fueron vistos besándose, una imagen que generó un fuerte revuelo en redes sociales y programas de televisión.