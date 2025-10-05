5 de octubre de 2025 - 10:04

Fede Bal le reveló a Mirtha Legrand por qué tuvo muchas novias y su respuesta sorprendió a todos

La Chiqui calificó lo calificó de "mentiroso oficial" y el mediático explicó qué le pasa con las relaciones amorosas.

Fede Bal le reveló a Mirtha Legrand por qué tuvo muchas novias y su respuesta sorprendió a todos.

Fede Bal le reveló a Mirtha Legrand por qué tuvo muchas novias y su respuesta sorprendió a todos.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Federico Bal fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y protagonizó uno de los momentos más sinceros del programa. Durante la charla, la conductora le preguntó por qué tuvo tantas novias a lo largo de su vida, y la respuesta del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal generó sorpresa, y desconcierto, en la mesa.

Leé además

Mirtha Legrand habló del triple femicidio de Florencio Varela: Es un horror.

Mirtha Legrand habló del triple crimen de Florencio Varela: "Es un horror"

Por Redacción Espectáculos
martin fierro 2025: el emotivo homenaje a mirtha legrand, la pregunta a luis ventura y un pedido especial

Martín Fierro 2025: el emotivo homenaje a Mirtha Legrand, la pregunta a Luis Ventura y un pedido especial

Por Redacción Espectáculos

Oficiales, unas siete... Hay algo que está pasando, me gustaría explicártelo. Me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera”, comenzó diciendo Federico. Pero Mirtha, desconcertada, lo interrumpió: “Me desorienta. No sé adónde querés llegar”.

Para Mirtha, Fede Bal es un "mentiroso"

Fue entonces cuando Bal decidió abrirse emocionalmente: “Yo mentí mucho, Mirtha. Yo mentí mucho. Y realmente lo hice, y no me siento nada orgulloso”. Entre risas, la diva lo bautizó como “un mentiroso oficial”, comentario que él aceptó con humor.

El actor reconoció que está en un proceso de cambio personal gracias a la terapia: “Estoy cambiando, estoy con muchos años de trabajo interno. Me parece que hay una instancia previa a la relación que es fundamental”.

Embed

Mirtha, fiel a su estilo, lo interpeló sin rodeos: “¿Vos te enamorás y después las dejás? ¿Te desenamorás?”. A lo que Fede respondió con total honestidad: “Tengo un ascenso muy rápido en el amor, y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida, que puedo formar una familia, tener hijos y perros que corran... Pero después, cuando empezamos a convivir, hay algo en mí que se apaga. No lo puedo sostener.”

Finalmente, Bal habló sobre cómo se relaciona actualmente: “Hay un nuevo vínculo que es: yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir, porque a mí me gusta.”

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fede Bal tiene un curioso perfil en su cuenta de Bumble.

Escandaloso: filtraron la biografía de Fede Bal en una aplicación para citas

Por Redacción Espectáculos
Salud, Moldavsky y amor. Segunda incursión mendocina de uno de los humoristas del momento en Argentina. 

El humor como antídoto para la grieta: Roberto Moldavsky llega con Salud, Moldavsky y amor

Por Ariel Búmbalo
debut sonado: la sesion de fotos de morena, hija de nancy duplaa y pablo echarri

Debut soñado: la sesión de fotos de Morena, hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri

Por Redacción Espectáculos
fede cyrulnik vuelve al teatro plaza: mi papa vivia en mendoza e ibamos todos los anos

Fede Cyrulnik vuelve al Teatro Plaza: "Mi papá vivía en Mendoza e íbamos todos los años"

Por Carina Bruzzone