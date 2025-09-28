28 de septiembre de 2025 - 14:50

Mirtha Legrand habló del triple crimen de Florencio Varela: "Es un horror"

En su último programa, la conductora se mostró conmovida por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Identificaron el cerebro del triple crimen de Varela: quién es el Pequeño J

Por Redacción Policiales
Sabrina, madre de Morena, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

La mamá de Morena descartó a "Pequeño J" como autor del triple crimen: "Ni negociar un cajón de naranja puede"

Por Redacción Policiales

Todos los argentinos estamos viviendo un momento de desesperación, de descontrol frente a lo que ha pasado con el asesinato de estas tres jóvenes”, comenzó diciendo.

Durante la charla con sus invitados, Legrand acudió a la periodista Liliana Caruso con una pregunta para hablar sobre el caso: “¿Cómo se desarrolla esto? ¿Quiénes son los peruanos? ¿Cómo llegaron a la Argentina? ¿Nadie sabía que vendían drogas?”.

Caruso analizó el hecho y señaló que no se trata únicamente de narcotráfico: “Esto me parece a mí no es solo tema de droga, se unió tema de prostitución y droga también, porque es una especie de combo, ¿No? Que una cosa a veces lleva a la otra también, y esto es lo que pasó acá, lo que impacta en este caso, primero porque son tres víctimas, tres víctimas muy jóvenes”.

"El triple crimen de General Rodríguez fue un crimen también con sello narco, pero este, como se vio en estos últimos días, no hay antecedentes”, añadió.

“Yo hablé con fiscales, hablé con abogados, hablé con investigadores, me dicen 'no tuvimos nunca un caso así'. Teníamos algún que otro que fue muy violento también, cuando se habló de los peruanos, de Marco Estrada González, pero aparecía gente quemada, algunos que le faltaban la mano, eso fue lo máximo que vieron, pero de esta forma no. En la Argentina, no”, señaló la periodista.

Caruso también se refirió al presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano: "Es muy joven, tiene 23 años, supuestamente, una persona de nacionalidad peruana, el 'pequeño Jota', o 'Julito', también llamado así, pero de solo 23 años, lo que se cree que son las nuevas bandas, jóvenes, no son las viejas bandas, porque están presos, porque están extraditados”, cerró.

Más adelante, la conductora volvió a tomar la palabra para remarcar la brutalidad del crimen: “El asesinato de estas tres jóvenes, las cosas que usaron, la forma… es un horror. Cortarle el abdomen a una de ellas… es espantoso que hayamos vivido esto y que la policía no esté al tanto”.

Finalmente, la conductora se detuvo en el caso de Lara, la menor de las víctimas que ejercía la prostitución y cerró con una reflexión: “Eso lo genera la pobreza”.

