Mirtha Legrand habló del triple crimen de Florencio Varela: "Es un horror"

Este sábado, en su programa, Mirtha Legrand se refirió al triple femicidio que conmociona al país y que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) . La diva televisiva expresó su profunda consternación y atribuyó la situación de las jóvenes a las condiciones sociales.

“ Todos los argentinos estamos viviendo un momento de desesperación, de descontrol frente a lo que ha pasado con el asesinato de estas tres jóvenes ”, comenzó diciendo.

Durante la charla con sus invitados, Legrand acudió a la periodista Liliana Caruso con una pregunta para hablar sobre el caso: “¿Cómo se desarrolla esto? ¿Quiénes son los peruanos? ¿Cómo llegaron a la Argentina? ¿Nadie sabía que vendían drogas?”.

Caruso analizó el hecho y señaló que no se trata únicamente de narcotráfico: “Esto me parece a mí no es solo tema de droga, se unió tema de prostitución y droga también, porque es una especie de combo, ¿No? Que una cosa a veces lleva a la otra también , y esto es lo que pasó acá, lo que impacta en este caso, primero porque son tres víctimas, tres víctimas muy jóvenes”.

"El triple crimen de General Rodríguez fue un crimen también con sello narco, pero este, como se vio en estos últimos días, no hay antecedentes ”, añadió.

“Yo hablé con fiscales, hablé con abogados, hablé con investigadores, me dicen 'no tuvimos nunca un caso así'. Teníamos algún que otro que fue muy violento también, cuando se habló de los peruanos, de Marco Estrada González, pero aparecía gente quemada, algunos que le faltaban la mano, eso fue lo máximo que vieron, pero de esta forma no. En la Argentina, no”, señaló la periodista.

Caruso también se refirió al presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano: "Es muy joven, tiene 23 años, supuestamente, una persona de nacionalidad peruana, el 'pequeño Jota', o 'Julito', también llamado así, pero de solo 23 años, lo que se cree que son las nuevas bandas, jóvenes, no son las viejas bandas, porque están presos, porque están extraditados”, cerró.

Embed

Mirtha Legrand sobre el triple crimen: "Es un horror"

Más adelante, la conductora volvió a tomar la palabra para remarcar la brutalidad del crimen: “El asesinato de estas tres jóvenes, las cosas que usaron, la forma… es un horror. Cortarle el abdomen a una de ellas… es espantoso que hayamos vivido esto y que la policía no esté al tanto”.

Finalmente, la conductora se detuvo en el caso de Lara, la menor de las víctimas que ejercía la prostitución y cerró con una reflexión: “Eso lo genera la pobreza”.