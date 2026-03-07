Abel Pintos en Vendimia: "El único éxito que persigo sostener es el privilegio de poder vivir de lo que amo"

El nombre de Abel Pintos aparece este año en el cierre de la grilla musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia , con un show el 10 de marzo como punto final de la serie de conciertos que acompañan los espectáculos en el Teatro Griego Frank Romero Day , y que este año, como novedad, no tendrán la tradicional fiesta previa que sí se podrá disfrutar el sábado y domingo.

Por la reprogramación de fechas debido a contingencias climáticas, la presentación de Abel Pintos será la penúltima de las cuatro jornadas musicales programadas en el Frank Romero Day, que acompañan las repeticiones del espectáculo vendimial.

Domingo 8 de marzo: Acto Central y elección de la reina, con artistas invitados como Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, con el cierre de Luciano Pereyra .

Lunes 9 de marzo: El Chaqueño Palavecino , Magui Olave, La Re Pandilla, Desakta2 y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.

Miércoles 11 de marzo: Segunda repetición y cierre con los artistas mendocinos como Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

El regreso de Abel Pintos a Vendimia

Abel Pintos no se presentaba en el marco de Vendimia desde 2022. El año pasado estuvo en Mendoza, de hecho inició aquí su gran gira Cordillera y Mar, con una tremenda presentación en el Arena Maipú.

En distintas entrevistas recientes, el cantante habló de una transformación que atravesó en los últimos años, marcada sobre todo por la construcción de su familia. La llegada de sus hijos y la vida compartida con su esposa, Mora Calabrese, empresaria chaqueña con quien mantiene una relación desde hace más de una década, redefinieron su forma de mirar el trabajo y también su relación con la música.

Ese proceso, según ha contado, terminó filtrándose inevitablemente en sus canciones. No solo en lo que dice, sino en cómo decide compartirlo. En un contexto en el que la música circula cada vez más rápido, Pintos viene apostando por lanzar canciones nuevas de manera constante, explorando distintas ideas sin necesariamente pensar cada paso como parte de un disco tradicional.

A lo largo de casi tres décadas de carrera, el cantante nacido en Bahía Blanca construyó un camino singular dentro de la música popular argentina. Empezó muy joven dentro del folklore, pero con los años su repertorio fue ampliándose hacia una canción más abierta, donde conviven influencias del pop, la música latinoamericana y la tradición de la canción de autor.

Esa mezcla es, en parte, la que lo convirtió en uno de los artistas más convocantes del país y también en una figura que suele aparecer en celebraciones masivas como la Vendimia, donde conviven públicos muy distintos: desde seguidores de toda la vida hasta quienes lo escuchan de manera más ocasional.

“Todo de mí”, lo nuevo de su producción musical

En paralelo a su llegada a Mendoza, Abel Pintos atraviesa un momento creativo activo: esta semana presentó “Todo de mí”, su más reciente canción, ya disponible en plataformas digitales. El lanzamiento aparece después del buen recorrido de “Hielo Albino” en radios y funciona como otro adelanto del material en el que viene trabajando para su próximo proyecto discográfico.

En la canción, el artista vuelve a dialogar con el folclore que marcó sus comienzos, aunque desde una mirada actual que también caracteriza a su producción de los últimos años. El estreno llegó acompañado por un videoclip dirigido por Nicolás Sedano, donde se lo ve recorriendo la ciudad a bordo de un colectivo mientras interpreta el tema, en una puesta sencilla que refuerza el clima íntimo de la pieza.

El propio Pintos describió la canción como una forma de reencontrarse con su esencia musical sin dejar de mirar hacia adelante dentro de una carrera que ya supera las tres décadas. Esa mezcla de introspección y renovación parece marcar el pulso del momento artístico que atraviesa, justo cuando vuelve a presentarse en escenarios de celebraciones populares como la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Música y compromiso más allá del escenario

Desde hace varios años, el trabajo de Pintos también incluye un costado social que intenta acompañar cada una de sus giras. A través de su productora Plan Divino, el artista suele impulsar acciones vinculadas con la educación, la cultura, la salud y el cuidado del ambiente en las ciudades que visita.

Muchas de esas iniciativas están pensadas especialmente para niños y adolescentes, con la idea de generar experiencias concretas que puedan dejar alguna huella. En distintas localidades del país, por ejemplo, el músico participó de plantaciones de árboles nativos, actividades educativas con estudiantes de escuelas públicas y proyectos vinculados a espacios culturales comunitarios.

Uno de los ejemplos más conocidos de ese compromiso fue el disco Alta en el cielo, en el que interpreta canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón. El álbum puede descargarse gratuitamente y todas las regalías generadas por sus reproducciones fueron donadas por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

En una charla con Los Andes, el cantante habló de su presente artístico y personal, de su nuevo tema y de la necesidad de buscar siempre un nuevo horizonte creativo.

– ¿Sentís que cambió algo desde tu primera presentación en Vendimia, en 2022, hasta ahora?

–Sí. Te diría que en los últimos diez años de mi vida hice una especie de salto cuántico en lo personal, y eso es lo que termina después traduciéndose en la música. El hecho de haber comenzado a formar una familia con Mora lo cambió todo para mí y me hizo interpelarme como ser humano, revisarme para esta nueva etapa que sabía que iba a ser transformadora. Entonces claro que voy a llegar a esta edición de la Vendimia siendo distinto que la anterior, porque siguieron llegando hijos, seguimos consolidando nuestra familia y el crecimiento que eso conlleva, con toda la responsabilidad.Sí, me siento distinto.

–Muchos te ven como un puente entre géneros. ¿Sentís que eso es una responsabilidad cuando te invitan a una fiesta tan tradicional como Vendimia?

–Sí. Pero no es una carga porque es natural para mí. Yo soy hijo de una generación musical que empezó a romper los límites que hoy ya no conocemos en cuanto a géneros. Estoy hablando de Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, León Gieco. Ellos empezaron con la labor de derribar paredes muy gruesas que dividían los distintos géneros musicales en Argentina. Entonces los que vinimos aprendiendo de ellos ya nos encontramos con un horizonte mucho más amplio, con un trabajo ya hecho que pudimos reforzar. Es una idea, un concepto que seguimos sosteniendo, pero el trabajo lo comenzaron ellos. Entonces no es un peso, es más como un legado, y lo llevo con mucho orgullo.

–Estrenaste una nueva canción apenas unos días antes de presentarte en Mendoza. ¿Hay un nuevo disco detrás de este lanzamiento?

–Hoy, como se comparte la música en formato digital y la inmediatez con la que se consume, ya no pienso en términos de discos. Pienso más en términos de canciones. Esto me ha costado bastante adoptarlo, te tengo que decir. No lo adopté tanto como una herramienta de marketing o de trabajo, sino como la oportunidad de entender que hoy cada canción te permite un universo distinto. Antes uno pensaba los discos de una manera más conceptual y todas las canciones más o menos iban por ahí. Hoy trabajás cada canción como un universo distinto. Entonces los álbumes terminan siendo más bien una recopilación de una etapa que, después de determinada cantidad de singles, ya está consolidada.

–¿Eso significa que hay nuevo disco pronto?

–Ya escribí una buena cantidad de canciones de esta nueva etapa y voy a estar en condiciones de ponerle el moño editando un álbum conceptual. De momento lo que me propuse es empezar a editar mucha música nueva, porque hacía mucho tiempo que venía sin editar. Comencé el año pasado: la primera entrega fue “Hielo Albino”, después vino una colaboración con Roze que se llama “Esperando por ti”. Ahora llega “Todo de mí” y de acá a fin de año voy a seguir haciendo entregas más o menos cada dos meses, hasta que sienta que todo lo que estoy diciendo en estas canciones ya puede formar parte de un concepto.

–Estás en un punto donde podrías hacer siempre lo que funciona. ¿Qué te obliga a no quedarte cómodo?

–Es una necesidad. La búsqueda es algo intuitivo. Mientras siga siendo así para mí… Tal vez en algún momento ya no lo sea, pero creo que todavía tengo más preguntas para hacer que respuestas para dar. Mientras sea así, mi curiosidad va a continuar haciendo su labor. Eso no siempre significa que sea lo más conveniente artísticamente. Como vos bien decís, siempre existe la tentación de repetir la fórmula que ya funcionó. Pero es más fuerte todavía mi impulso a seguir interpelando mis propios sentimientos, procesarlos y compartir el resultado con el público, independientemente de que eso tenga más o menos éxito que lo anterior.

–Hablando del éxito, tenés una carrera de largo aliento. ¿Qué decisiones invisibles hay detrás de esa coherencia y cuánto pesa sostener ese éxito?

–El único éxito que yo persigo sostener es el privilegio de poder vivir de lo que amo y para lo que amo, que es la música. Ese es el único éxito del que me ocupo a diario. El éxito comercial es indómito. Es hermoso, cuando aparece es una fiesta, pero no depende de uno. Depende de una cantidad infinita de variables, de una buena cantidad de planetas que deben alinearse. Uno nunca sabe cuándo eso sucede. Por eso la labor de uno es prepararse para cuando suceda, trabajar para tentar a que pase y darle al universo —o en este caso al público— las herramientas necesarias, que son canciones que ojalá sean buenas para que eso ocurra. Pero uno nunca sabe realmente cuándo va a pasar ni cómo hacer para que pase. Entonces, en mi caso, no sé si soy un tipo coherente o no después de 30 años. Lo que sé es que mi norte es ese: para mí es un privilegio vivir de la música y para la música, y quisiera hacerlo muchos años más.

Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino: Dos voces del folklore

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 volverá a extender su programación más allá del acto central con una serie de recitales en el Teatro Griego Frank Romero Day. Dentro de esa agenda, dos nombres del folklore argentino ocuparán un lugar destacado: Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino.

Pereyra será el encargado del concierto posterior al Acto Central, el domingo 8 de marzo, mientras que Palavecino encabezará la jornada musical del lunes 9, en una noche que combinará folklore con otros géneros populares.

La presencia de ambos artistas forma parte de un esquema que en los últimos años se consolidó dentro de la Vendimia: aprovechar el escenario del teatro griego durante varios días consecutivos para sumar conciertos de gran convocatoria, además del espectáculo vendimial.

Luciano Pereyra, un regreso frecuente a Mendoza

El show de Luciano Pereyra llega después de una serie de presentaciones recientes en Mendoza. El cantante pasó por la provincia en distintos momentos del último año, tanto con su gira nacional como en festivales populares.

luciano pereyra

Uno de los más recordados fue su paso por el festival Rivadavia Canta al País, donde encabezó una de las noches principales frente a miles de personas. También se presentó en el Arena Maipú en el marco de su tour “Te sigo amando”, una gira que recorrió distintos escenarios del país.

Ese vínculo sostenido con el público mendocino explica en parte su presencia dentro de la programación vendimial. Pereyra es uno de los artistas que logró mantenerse vigente en el circuito de festivales y conciertos durante más de dos décadas.

Nacido en Luján, provincia de Buenos Aires, inició su carrera a fines de los años noventa y rápidamente se consolidó dentro del folklore joven de aquella época. Con el paso del tiempo su repertorio se fue ampliando hacia un formato que combina folklore, balada y pop latino, lo que le permitió llegar a públicos diversos.

En el contexto de la Vendimia, su concierto se inscribe en la tradición de recitales posteriores a la repetición del acto central, un espacio que históricamente reunió a figuras populares de la música argentina.

El Chaqueño Palavecino y la tradición festivalera

Un día después, el lunes 9 de marzo, el Teatro Griego cambiará de formato. Sin el espectáculo vendimial en escena, la programación estará dedicada exclusivamente a recitales, con el Chaqueño Palavecino como figura principal.

El Chaqueño Palavecino y su revelación antes de Jesús María. El Chaqueño Palavecino. gentileza

El cantante salteño compartirá la jornada con La Repandilla y con Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos, en una noche que mezclará folklore con cuarteto y música bailable.

Palavecino es una de las presencias más estables del circuito festivalero argentino. Desde la década de 1990 su nombre aparece de manera regular en escenarios como Cosquín, Jesús María y numerosos festivales provinciales vinculados a la música folklórica.

A comienzos de este año volvió a presentarse en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros más convocantes del calendario cultural argentino.

En Mendoza también mantiene una relación frecuente con el público. En enero participó del cierre del Encuentro de las Naciones en Junín, un festival que reúne cada verano a artistas de distintos géneros y convocatorias masivas.

Su repertorio está fuertemente ligado a la tradición del folklore norteño y a las canciones de raíz popular que forman parte habitual de los festivales del país.

Cuatro noches de música en el Frank Romero Day

Las presentaciones de Pereyra y Palavecino forman parte de la agenda musical que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El domingo se realizará el Acto Central de la Vendimia, titulado “90 cosechas de una misma cepa” seguido del concierto de Luciano Pereyra y los artistas locales previstos para el domingo, mientras que el miércoles 11 tendrá lugar la repetición del espectáculo seguida de la presentación de los artistas locales que en principio estaban previstos para el sábado.

El lunes 9 será el turno del recital encabezado por el Chaqueño Palavecino, acompañado por La Repandilla y Eugenia Quevedo con La Banda de Carlitos.

La programación se completará el martes 10 con el concierto de Abel Pintos, quien estará acompañado por Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

En conjunto, la grilla refleja el perfil musical que la Vendimia viene consolidando en los últimos años: una combinación de folklore, música popular y artistas de alcance masivo, que convierten al teatro griego en un escenario de conciertos durante varios días consecutivos.

Dentro de ese esquema, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino representan dos recorridos distintos dentro del folklore contemporáneo. Uno asociado a una estética más cercana al pop y la balada; el otro, a la continuidad del circuito festivalero que sigue marcando el pulso de la música popular en gran parte del país.