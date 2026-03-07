La encuesta que siempre acierta ya definió al segundo eliminado de Gran Hermano

A pocos días de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, las redes sociales ya comenzaron a anticipar quién podría abandonar la casa más famosa del país. En las últimas horas, circularon encuestas realizadas por fanáticos y cuentas vinculadas al reality que muestran tendencias claras entre los participantes nominados.
Quién podría ser el segundo eliminado de Gran Hermano
En otra publicación, en el mismo hilo del creador de contenido, Zunino aparece como el más votado para abandonar la casa con el 44%, seguido por Eduardo con el 23%, Nazareno con el 20% y Cinzia con el 13%.
Las cifras muestran una tendencia clara entre los usuarios que participaron de las encuestas: Tomy y Zunino aparecen como los participantes con mayor intención de voto negativo, siendo el personal trainer el que corre más riesgo en esta placa, que anteriormente tuvo a Juanicar y Yipio, que fueron salvados por el líder de la semana.
Cabe recordar que por primera vez en 25 años, GH Argentina tiene la placa planta, que castiga a esos jugadores que no son activos o que han llevado una estrategia inofensiva para la casa.