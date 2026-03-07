La encuesta que siempre acierta ya definió al segundo eliminado de Gran Hermano

Según encuestas virales en redes sociales, dos participantes se perfilan como los más votados para abandonar la casa este lunes.

A pocos días de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, las redes sociales ya comenzaron a anticipar quién podría abandonar la casa más famosa del país. En las últimas horas, circularon encuestas realizadas por fanáticos y cuentas vinculadas al reality que muestran tendencias claras entre los participantes nominados.

En el primer sondeo, Tomy lidera con el 45% de los votos, seguido por Titi con el 26%, mientras que Martín reúne el 16%. Un 13% no supo decidirse entre estos nombres.

ENCUESTA FINAL: A quién votás para eliminar en la PLACA PLANTA? #GranHermano



Si no ves la opción que querés votar, selecciona “OTRO” y votá abajo — Fefe (@fedeebongiorno) March 6, 2026 Quién podría ser el segundo eliminado de Gran Hermano En otra publicación, en el mismo hilo del creador de contenido, Zunino aparece como el más votado para abandonar la casa con el 44%, seguido por Eduardo con el 23%, Nazareno con el 20% y Cinzia con el 13%.

Las cifras muestran una tendencia clara entre los usuarios que participaron de las encuestas: Tomy y Zunino aparecen como los participantes con mayor intención de voto negativo, siendo el personal trainer el que corre más riesgo en esta placa, que anteriormente tuvo a Juanicar y Yipio, que fueron salvados por el líder de la semana.