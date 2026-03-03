Votá por tu Reina favorita: qué departamento se quedará con la corona 2026

Las 18 candidatas departamentales llegarán el sábado el teatro Griego Fran Romero Day con la ilusión su llevar la preciada corona nacional a su departamento. Votá a tu favorita.

La corona oficial de la Reina de la Vendimia

A días de la fiesta máxima de los mendocinos, Los Andes lanzó una encuesta para conocer qué candidata departamental es la favorita entre nuestros lectores para quedarse con la Corona Nacional y convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Como cada año, el teatro griego Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario donde se definirá quién sucederá a la actual soberana y asumirá el compromiso de representar a Mendoza en eventos culturales, turísticos y promocionales a nivel nacional e internacional.

Son 18 las candidatas que llegarán el próximo sábado 7 de marzo con la ilusión de llevar la corona a su departamento. Antes de que se develé la Reina 2026, tras la tradicional votación del público en el Teatro Griego, queremos conocer tu opinión.

El viernes anunciaremos a la soberana favorita de los lectores de Los Andes.

¿Cuál es tu candidata favorita para Reina Nacional de la Vendimia 2026? Embed Cargando…