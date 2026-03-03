Votá por tu Reina favorita: qué departamento se quedará con la corona 2026

A días de la fiesta máxima de los mendocinos, Los Andes lanzó una encuesta para conocer qué candidata departamental es la favorita entre nuestros lectores para quedarse con la Corona Nacional y convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026.
Las 18 candidatas departamentales llegarán el sábado el teatro Griego Fran Romero Day con la ilusión su llevar la preciada corona nacional a su departamento. Votá a tu favorita.
Como cada año, el teatro griego Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario donde se definirá quién sucederá a la actual soberana y asumirá el compromiso de representar a Mendoza en eventos culturales, turísticos y promocionales a nivel nacional e internacional.
Son 18 las candidatas que llegarán el próximo sábado 7 de marzo con la ilusión de llevar la corona a su departamento. Antes de que se develé la Reina 2026, tras la tradicional votación del público en el Teatro Griego, queremos conocer tu opinión.
El viernes anunciaremos a la soberana favorita de los lectores de Los Andes.
Estas son las 18 soberanas departamentales y que buscarán quedarse con la corona y cetro nacional 2026.