Votá por tu Reina favorita: qué departamento se quedará con la corona 2026

Las 18 candidatas departamentales llegarán el sábado el teatro Griego Fran Romero Day con la ilusión su llevar la preciada corona nacional a su departamento. Votá a tu favorita.

La corona oficial de la Reina de la Vendimia&nbsp;

La corona oficial de la Reina de la Vendimia 

Los Andes
A días de la fiesta máxima de los mendocinos, Los Andes lanzó una encuesta para conocer qué candidata departamental es la favorita entre nuestros lectores para quedarse con la Corona Nacional y convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Como cada año, el teatro griego Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario donde se definirá quién sucederá a la actual soberana y asumirá el compromiso de representar a Mendoza en eventos culturales, turísticos y promocionales a nivel nacional e internacional.

Son 18 las candidatas que llegarán el próximo sábado 7 de marzo con la ilusión de llevar la corona a su departamento. Antes de que se develé la Reina 2026, tras la tradicional votación del público en el Teatro Griego, queremos conocer tu opinión.

El viernes anunciaremos a la soberana favorita de los lectores de Los Andes.

¿Cuál es tu candidata favorita para Reina Nacional de la Vendimia 2026?

Las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

Estas son las 18 soberanas departamentales y que buscarán quedarse con la corona y cetro nacional 2026.

  • San Carlos: Virginia Gómez Coronel.
San Carlos
Reina Vendimia 2026 San Carlos: Virginia Gómez Coronel.

  • Guaymallén: Victoria Segura.
Guaymallèn
Reina Vendimia 2026 Guaymallén: Victoria Segura.

  • Luján de Cuyo: Javiera Bravo.
Lujàn
Reina Vendimia 20206 Luján de Cuyo: Javiera Bravo.

  • San Martín: Lucía Valentina Rosalez.
San Martìn
Reina Vendimia 2026 San Martín: Lucía Valentina Rosalez.

  • Malargüe: Priscila Arroyo.
Malaergüe
Reina Vendimia 2026 Malargüe: Priscila Arroyo.

  • Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.
Junin
Reina Vendimia 2026 Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.

  • San Rafael: Azul Antolínez.
San rafael
Reina Vendimia 2026 San Rafael: Azul Antolínez.

  • Rivadavia: Brunela Julián.
Rivadavia
Reina Vendimia 2026 Rivadavia: Brunela Julián.

  • Las Heras: Chiara Baciocchi.
Las Heras
Reina Vendimia 2026 Las Heras: Chiara Baciocchi.

  • General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto.
Alvear
Reina Vendimia 2026 General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto.

  • Maipú: Julieta Crespi.
Maipu
Reina Vendimia 2026 Maipú: Julieta Crespi.

  • Tunuyán: Agustina Giacomelli.
Tunuyàn
Reina Vendimia 2026 Tunuyán: Agustina Giacomelli.

  • La Paz: Ana Laura Roza.
La Paz
Reina Vendimia 2026 La Paz: Ana Laura Roza.

  • Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.
Placas Feed 2026 (27).jpg
Reina Vendimia 20206 Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.

  • Tupungato: Micaela Galdame.
Tupungato
Reina Vendimia 2026 Tupungato: Micaela Galdame.

  • Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.
Santa Rosa
Reina Vendimia 20206 Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.

  • Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.
Godoy Cruz
Reina Vendimia 2026 Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.

  • Lavalle: Micaela Canselmo.
Placas Feed 2026 (28).jpg
Reina Lavalle Vendimia 2026: Micaela Canselmo

