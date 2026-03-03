Estos son los recorridos de la Vía Blanca y el Carrusel

Los tradicionales desfiles de las Reinas departamentales ya tienen el recorrido de este año. Horarios y orden de los carros.

El viernes, desde las 21, las calles céntricas se convierten en el escenario de la Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más esperados del calendario vendimial. Las 18 representantes departamentales desfilarán ante el público en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia.

El recorrido de Vía Blanca comenzará en calle San Martín y José Vicente Zapata, continuando hacia el norte hasta Las Heras, de allí se dirigirá a calle Chile, doblará hasta Sarmiento y subirá hacia el oeste para desconcentrar en calle Belgrano.

image Al día siguiente, el sábado 7 de marzo, desde las 9, la celebración popular continúa con el tradicional Carrusel. Además de las candidatas vendimiales, participan centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportan identidad y color a la fiesta. Se trata de una celebración multitudinaria que expresa el espíritu participativo de la Vendimia. Al igual que Vía Blanca, el acceso es libre y gratuito.

El Carrusel partirá desde los Portones del Parque General San Martín, se dirigirá hacia el Este por Emilio Civit hasta la Plaza Independencia; allí doblará hacia el Norte por Chile hasta Las Heras; para continuar por San Martín hacia el Sur y al llegar a Colón se producirá la desconcentración.

image Orden de los carros departamentales 2026

1-Guaymallén 2-San Rafael 3-Luján de Cuyo 4-Tupungato 5-Godoy Cruz 6-San Martín 7-General Alvear 8-La Paz 9-Junín 10-Tunuyán 11-Ciudad de Mendoza 12-San Carlos 13-Malargüe 14-Lavalle 15-Las Heras 16-Maipú 17-Rivadavia 18-Santa Rosa.