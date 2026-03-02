Este lunes comenzó el canje obligatorio de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para quienes adquirieron sus tickets online.

Cinco días y contando... Eso es lo que falta para la noche principal y acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, edición histórica que conmemorará los 90 años de la celebración. Y, en medio de esta última cuenta regresiva, comenzó este lunes por la mañana el canje de las entradas ya adquiridas.

Desde las 9, mendocinos y visitantes se acercaron a los distintos puntos habilitados en la provincia para retirar su boleto físico correspondiente al Acto Central y a la repetición del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”. El movimiento fue constante durante toda la jornada, especialmente en los espacios ubicados en Ciudad.

Canje entradas 1 Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza Gobierno de Mendoza El procedimiento es obligatorio: quienes hayan comprado su entrada digital deben realizar el canje presencial para poder ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day, escenario principal de la máxima celebración cultural de Mendoza. Sin este paso, no será posible acceder a los eventos centrales del fin de semana vendimial.

Dónde hacer el canje de entradas para Vendimia 2026 El canje estará habilitado hasta el domingo 8 de marzo en los siguientes puntos:

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad) Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18. Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Subsecretaría de Cultura de Mendoza (Gutiérrez 204, Ciudad) Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael) Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Casa de la Cultura (San Martín, 9 de Julio y Sarmiento) Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.

Auditorio Municipal (Tunuyán, Leandro Alem 750) Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21. Desde la Subsecretaría de Cultura recomendaron no esperar hasta último momento para realizar el trámite y verificar previamente la sede y el horario correspondiente.