2 de marzo de 2026 - 16:58

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Este lunes comenzó el canje obligatorio de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 para quienes adquirieron sus tickets online.

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Foto:

Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Cinco días y contando... Eso es lo que falta para la noche principal y acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, edición histórica que conmemorará los 90 años de la celebración. Y, en medio de esta última cuenta regresiva, comenzó este lunes por la mañana el canje de las entradas ya adquiridas.

Leé además

Vendimia 2026: si hay algo que destacará la puesta “90 Cosechas de una misma cepa”, que se estrenará el 7 de marzo, es justamente la recuperación y puesta en valor de la fiesta que ya forma parte de la identidad de los mendocinos

Vendimia 2026: ¿Alcanza con la nostalgia para despertar el corazón de Mendoza?

Por Ignacio Zavala Tello
La querida periodista Laura Carbonari fue confirmada como una de las conductoras del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en un nuevo reconocimiento a su trayectoria periodística y su vínculo histórico con la celebración.

Vendimia 2026: Laura Carbonari fue confirmada como conductora del Acto Central

Por Celeste Laciar

Desde las 9, mendocinos y visitantes se acercaron a los distintos puntos habilitados en la provincia para retirar su boleto físico correspondiente al Acto Central y a la repetición del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”. El movimiento fue constante durante toda la jornada, especialmente en los espacios ubicados en Ciudad.

Canje entradas 1
Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

El procedimiento es obligatorio: quienes hayan comprado su entrada digital deben realizar el canje presencial para poder ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day, escenario principal de la máxima celebración cultural de Mendoza. Sin este paso, no será posible acceder a los eventos centrales del fin de semana vendimial.

Dónde hacer el canje de entradas para Vendimia 2026

El canje estará habilitado hasta el domingo 8 de marzo en los siguientes puntos:

  • Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Teatro Independencia
El Americanto se llevará a cabo en el Teatro Independencia

El Americanto se llevará a cabo en el Teatro Independencia

  • Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Subsecretaría de Cultura de Mendoza (Gutiérrez 204, Ciudad)

    Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

  • Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael)

    Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

  • Casa de la Cultura (San Martín, 9 de Julio y Sarmiento)

    Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.

  • Auditorio Municipal (Tunuyán, Leandro Alem 750)

    Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Desde la Subsecretaría de Cultura recomendaron no esperar hasta último momento para realizar el trámite y verificar previamente la sede y el horario correspondiente.

Acto Central de la Vendimia 2026: fecha y detalles

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. En esta edición, el espectáculo artístico estará dirigido por Pablo Perri y llevará a escena “90 cosechas de una misma cepa”, una propuesta que pone en valor la historia, la identidad vitivinícola y el recorrido cultural de la provincia.

vendimia
A partir del lunes 2 de marzo se podrá realizar el canje por la entrada física para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

A partir del lunes 2 de marzo se podrá realizar el canje por la entrada física para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Como es tradición, durante la noche también se desarrollará la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, uno de los momentos más esperados por el público.

La repetición del espectáculo tendrá lugar el domingo 8 de marzo y contará con el cierre musical de Luciano Pereyra, lo que anticipa una convocatoria multitudinaria para el segundo día de celebración.

Expectativa por el fin de semana vendimial

A medida que se acerca el fin de semana, crece la expectativa en torno a la Vendimia 2026, una fiesta que cada año moviliza a cientos de miles de personas y genera un fuerte impacto cultural, turístico y económico en la provincia.

Con el inicio del canje de entradas, Mendoza ya comienza a palpitar su celebración más emblemática. El operativo continuará durante toda la semana y será clave para garantizar el orden y el acceso fluido al Teatro Griego durante las noches centrales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Como marca la tradición, el Gobernador Alfredo Cornejo realizó los tres golpes de reja

Fotogalería: se celebró la Bendición de los Frutos 2026 y se abrió oficialmente el calendario vendimial

Por Redacción Sociedad
El presidente del CEM, Martín Clement junto al ministro de Economía Luis Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado en el Foro de Inversiones que se realizó en Mendoza el año pasado. 

Luis Caputo llega a Mendoza para participar del Foro de Inversiones y Negocios

Por Redacción Política
Vendimia 2026: comenzó el Gran Hermano de las reinas y, durante 8 dìas,vivirán todas en un mismo hotel

Vendimia 2026: comenzó el "Gran Hermano de las reinas" y estas son las fotos de las 18 candidatas

Por Ignacio de la Rosa
Bendición de los Frutos 2025. Foto: Ramiro Gómez

La Vendimia 2026 tiene hoy su Bendición de los Frutos y da inicio a las actividades oficiales

Por Redacción Sociedad