Vendimia 2026: comenzó el canje obligatorio de entradas para el acto central en Mendoza

Cinco días y contando... Eso es lo que falta para la noche principal y acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, edición histórica que conmemorará los 90 años de la celebración. Y, en medio de esta última cuenta regresiva, comenzó este lunes por la mañana el canje de las entradas ya adquiridas.
Desde las 9, mendocinos y visitantes se acercaron a los distintos puntos habilitados en la provincia para retirar su boleto físico correspondiente al Acto Central y a la repetición del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”. El movimiento fue constante durante toda la jornada, especialmente en los espacios ubicados en Ciudad.
El procedimiento es obligatorio: quienes hayan comprado su entrada digital deben realizar el canje presencial para poder ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day, escenario principal de la máxima celebración cultural de Mendoza. Sin este paso, no será posible acceder a los eventos centrales del fin de semana vendimial.
Dónde hacer el canje de entradas para Vendimia 2026
El canje estará habilitado hasta el domingo 8 de marzo en los siguientes puntos:
Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Subsecretaría de Cultura de Mendoza (Gutiérrez 204, Ciudad)
Del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.
Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael)
Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.
Casa de la Cultura (San Martín, 9 de Julio y Sarmiento)
Del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.
Auditorio Municipal (Tunuyán, Leandro Alem 750)
Del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.
Desde la Subsecretaría de Cultura recomendaron no esperar hasta último momento para realizar el trámite y verificar previamente la sede y el horario correspondiente.
Acto Central de la Vendimia 2026: fecha y detalles
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. En esta edición, el espectáculo artístico estará dirigido por Pablo Perri y llevará a escena “90 cosechas de una misma cepa”, una propuesta que pone en valor la historia, la identidad vitivinícola y el recorrido cultural de la provincia.
Como es tradición, durante la noche también se desarrollará la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, uno de los momentos más esperados por el público.
La repetición del espectáculo tendrá lugar el domingo 8 de marzo y contará con el cierre musical de Luciano Pereyra, lo que anticipa una convocatoria multitudinaria para el segundo día de celebración.
Expectativa por el fin de semana vendimial
A medida que se acerca el fin de semana, crece la expectativa en torno a la Vendimia 2026, una fiesta que cada año moviliza a cientos de miles de personas y genera un fuerte impacto cultural, turístico y económico en la provincia.
Con el inicio del canje de entradas, Mendoza ya comienza a palpitar su celebración más emblemática. El operativo continuará durante toda la semana y será clave para garantizar el orden y el acceso fluido al Teatro Griego durante las noches centrales.