Vendimia 2026: Laura Carbonari fue confirmada como conductora del Acto Central

El anuncio consolida un recorrido que une trayectoria profesional, raíces familiares ligadas a la Vendimia y una presencia sostenida en la escena vendimial. Este año, además, Carbonari se destacó como figura central del ciclo Vendimia Infinita, el streaming de Diario Los Andes que ganó fuerza en redes con un formato innovador, historias de archivo y recursos audiovisuales actuales.

Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha: "Lo que siempre perdura es el amor por lo que uno hace"

La relación de Laura Carbonari con la Vendimia no es circunstancial: es parte de su identidad. Hija de Eugenio Luis Carbonari, reconocido periodista y médico mendocino, fundador de Canal 9, jefe de Educación para la Salud y uno de los directores de la Fiesta de la Vendimia junto al histórico Abelardo Vázquez, Laura creció con la fiesta como parte del pulso cultural de la provincia. Eugenio Carbonari falleció en 1989.

En el mismo entramado familiar se suma la figura de su madre, Gladys Estela Ríos, profesora universitaria de Filosofía y docente de escuelas técnicas del CONET, fallecida en 2024.

Con esta confirmación, Laura Carbonari vuelve a ocupar un rol de máxima visibilidad en el evento. En su trayectoria , ha participado en la conducción de la Fiesta Central de la Vendimia en más de 15 oportunidades , una cifra que la posiciona entre las voces más reconocidas del universo vendimial y que reafirma su vínculo directo con la fiesta en el lugar donde la emoción, la puesta en escena y la identidad mendocina se encuentran.

La conducción del Acto Central es, cada año, una de las decisiones más observadas: por la magnitud del evento, la transmisión, el público y el peso simbólico que tiene para Mendoza.

Vendimia Infinita: el streaming de Los Andes que acercó la Vendimia a nuevas audiencias

El 2026 también encuentra a Carbonari como protagonista de un formato renovado: Vendimia Infinita, el ciclo de streaming de Diario Los Andes, que combinó el valor periodístico del archivo, entrevistas y una narrativa contemporánea con recursos tecnológicos y audiovisuales que potenciaron el alcance del proyecto en redes sociales.

El ciclo se consolidó como una propuesta para “contar la Vendimia desde otro lugar”: más íntimo, más humano y conectado con la memoria de las reinas, los departamentos y los hitos históricos de la fiesta. El resultado fue un contenido especialmente compartible, con escenas emotivas, perlitas históricas y momentos de alto impacto simbólico.

VENDIMIA- Laura Carbonari 3 Laura Carbonari, periodista y referente de la Vendimia, suma una nueva conducción del Acto Central y reafirma un recorrido de más de 15 participaciones en la fiesta máxima de los mendocinos. Ramiro Gómez/ Los Andes

La defensa de la Vendimia y el rol de la Reina: el testimonio de Laura Carbonari

Además de su trabajo como conductora, Carbonari es una voz reconocida por su postura pública en defensa de la Vendimia como patrimonio cultural, y por su mirada sobre el rol de la Reina como símbolo histórico y social de la provincia. La comunicadora ha sostenido en reiteradas oportunidades que considerar “cosificada” a una mujer por portar una corona implica una mirada sesgada y remarcó que, a su entender, Mendoza fue pionera en valorar y dignificar a la mujer desde 1936, en un contexto en el que ni siquiera existía el voto femenino y mucho antes de la irrupción de Eva Perón. En esa línea, señaló que la Fiesta Nacional de la Vendimia comenzó hace décadas con la coronación de una mujer y que ese símbolo se sostuvo en el tiempo, actualizándose con los años. También indicó que, aunque en su primera edición Delia Larrive Escudero tenía 16 años y era presentada como “la más linda del surco”, con el tiempo se convirtió en un emblema para las mujeres y para la principal industria de Mendoza.

Asimismo, Carbonari subrayó que la Vendimia es una celebración de carácter estatal y expresó que, desde esa perspectiva, resulta difícil comprender los planteos que buscan eliminar la figura de la Reina. Como ejemplo, recordó su experiencia en la Vendimia Solidaria, donde acompañó a distintas reinas nacionales a recorrer lugares profundos de la provincia, y destacó la alegría que genera en la comunidad ver a la reina en territorio —no desde los atributos, sino desde el trabajo y el compromiso— y la confianza que despierta ese vínculo cercano. Y para sintetizar lo que significa Vendimia, Carbonari la define con una frase breve y contundente: “Alma de un pueblo”.

Un nuevo capítulo: honor, tradición y presente para la Vendimia 2026

La confirmación de Laura Carbonari como conductora del Acto Central llega en un año especial, atravesado por el cruce entre tradición y formatos nuevos. Mientras la fiesta se prepara para volver a reunir a Mendoza en su celebración mayor, el recorrido de Carbonari conecta historia familiar, oficio periodístico, presencia territorial y defensa cultural.

Junto al compromiso histórico de Los Andes con el pasado y el presente, con “Vendimia Infinita” como antecedente inmediato y con una trayectoria sólida en el escenario central, su participación se presenta como un puente entre el archivo vivo de la Vendimia y el presente audiovisual que hoy amplifica el alcance de lasta en redes y plataformas.