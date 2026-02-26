Vendimia 1976: "Agua Fecunda" y la noche que Mendoza sostuvo su ritual

En marzo de 1976, la Vendimia brilló con la puesta de Abelardo Vázquez y la elección de Analía Ortiz Baeza y, días antes del golpe que cambió el país.

La Vendimia de 1976 quedó ubicada en una semana bisagra. El Acto Central se presentó el 13 de marzo como “Vendimia del agua fecunda”, con libreto de Eugenio Carbonari y dirección de Abelardo Vázquez, el gran artesano de la fiesta-espectáculo. Once días después, el 24 de marzo, el golpe de Estado inauguró la dictadura militar. En ese borde temporal, Mendoza hizo lo que suele hacer: sostuvo su liturgia y la vivió como multitud, aun cuando el país ya crujía.

Don Abelardo y la Vendimia como gran teatro “Agua fecunda” tuvo sello de Don Abelardo: cuadros que avanzaban desde lo simbólico y mítico hacia la identidad mendocina, con un lenguaje escénico que buscaba épica sin pantallas. Los Andes lo ubicó dentro de una cadena de obras donde Vázquez consolidó una estética propia.

NOTA 12- Imagen 2 Las soberanas vendimiales desfilando frente a las autoridades, en una Fiesta que fue espejo de la coyuntura política, con símbolos, protocolo y multitud en una semana bisagra. Fuente: Archivo Diario Los Andes (Hemeroteca Biblioteca Pública General San Martín). El agua como personaje: el oasis contado en escena El título no era casual. En Mendoza, el agua no es paisaje: es condición de vida. Y en 1976 el espectáculo la puso en el centro, como recordatorio de que el vino depende de acequias, canales y turnos de riego tanto como de sol y trabajo. Ese guiño “hidráulico” le daba épica a la noche: la fiesta celebraba la cosecha y también el milagro cotidiano de hacer oasis.

La reina que quedó en el corazón En esa edición fue electa Analía Ortiz Baeza, representante de Godoy Cruz. Los Andes la mencionó como una de las reinas nacionales que hicieron historia para el departamento, en una seguidilla de coronas que se recuerda como “época dorada” godoicruceña. En clave social, su reinado tuvo un rasgo potente: se convirtió en figura de consenso en una Vendimia atravesada por tensiones nacionales.