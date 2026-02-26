26 de febrero de 2026 - 10:30

Vendimia 1976: "Agua Fecunda" y la noche que Mendoza sostuvo su ritual

En marzo de 1976, la Vendimia brilló con la puesta de Abelardo Vázquez y la elección de Analía Ortiz Baeza y, días antes del golpe que cambió el país.

Fuente: Archivo Diario Los Andes (Hemeroteca Biblioteca Pública General San Martín). - Mejora digital con IA.
Por Celeste Laciar

Invitados de honor: la llegada de Juan Domingo Perón y Eva Duarte a Mendoza le dio a la Vendimia 1947 una dimensión nacional, con clima de acontecimiento en la calle y en el protocolo. 

Vendimia 1947: Perón, Evita y el "vino nuevo" que convirtió al Parque en altar

Si algo destacará la puesta “90 Cosechas de una misma cepa” es la recuperación y puesta en valor de la Fiesta que forma parte de la identidad de los mendocinos. | Foto: Los Andes

Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

La Vendimia de 1976 quedó ubicada en una semana bisagra. El Acto Central se presentó el 13 de marzo como “Vendimia del agua fecunda”, con libreto de Eugenio Carbonari y dirección de Abelardo Vázquez, el gran artesano de la fiesta-espectáculo. Once días después, el 24 de marzo, el golpe de Estado inauguró la dictadura militar. En ese borde temporal, Mendoza hizo lo que suele hacer: sostuvo su liturgia y la vivió como multitud, aun cuando el país ya crujía.

Don Abelardo y la Vendimia como gran teatro

“Agua fecunda” tuvo sello de Don Abelardo: cuadros que avanzaban desde lo simbólico y mítico hacia la identidad mendocina, con un lenguaje escénico que buscaba épica sin pantallas. Los Andes lo ubicó dentro de una cadena de obras donde Vázquez consolidó una estética propia.

Las soberanas vendimiales desfilando frente a las autoridades, en una Fiesta que fue espejo de la coyuntura política, con símbolos, protocolo y multitud en una semana bisagra.

El agua como personaje: el oasis contado en escena

El título no era casual. En Mendoza, el agua no es paisaje: es condición de vida. Y en 1976 el espectáculo la puso en el centro, como recordatorio de que el vino depende de acequias, canales y turnos de riego tanto como de sol y trabajo. Ese guiño “hidráulico” le daba épica a la noche: la fiesta celebraba la cosecha y también el milagro cotidiano de hacer oasis.

Analía Ortiz Baeza, representante de Godoy Cruz, quedó en la memoria vendimial como una reina cercana y muy querida: elegancia serena y calidez en una edición que marcó época.

Analía quedó asociada a una imagen de elegancia serena y cercanía, de esas que vuelven años después en sobremesas y archivos.

Capa, corona y un cambio de imagen

Otro dato de color que dejó 1976 está en el vestuario simbólico. Un repaso de Los Andes sobre la historia de los atributos señaló que ese año se cambió la capa y la corona: una renovación que modificó la “imagen completa” de la soberana. La capa nueva era celeste y llevaba broche dorado; también se actualizó el cetro. Para el lector de hoy, es una curiosidad perfecta: 1976 no solo coronó a una reina, también “actualizó” la iconografía del reinado.

La nota detalló incluso materiales: una corona de metal bañada en oro con piedras semipreciosas. Ese nivel de detalle explica por qué los atributos importan tanto: en Vendimia, la reina no solo representa, también encarna un “objeto” patrimonial que se hereda. Este dato permite describir texturas, brillos y el peso real del símbolo, sin caer en solemnidad literal.

La fiesta en un país que se endurecía

Contar 1976 exige precisión: el acto central ocurrió antes del golpe, pero dentro de un clima político y social turbulento. La curiosidad vendimial está en la continuidad: cuando el país entró en una etapa oscura, la Vendimia no desapareció del calendario; siguió funcionando como escena masiva, con protocolo, espectáculo y elección. No como burbuja ajena, sino como espejo: en el Frank Romero Day, la gente buscó pertenencia, tradición y una noche compartida.

