23 de febrero de 2026 - 20:35

El Vendimia de Hockey Patín entra en una semana de definiciones

A partir de este martes se suman, a la gran fiesta del Hockey Patín de Andes Talleres, la selección argentina sub 19, Kellun y el club Palestino de Chile.

Hockey Patín. Petroleros es una de las escuadras que compite en el tradicional torneo Vendimia

Hockey Patín. Petroleros es una de las escuadras que compite en el tradicional torneo Vendimia

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En la pista del club Andes Talleres continua disputándose el tradicional torneo Vendimia de Hockey Patín que esta semana entra en momentos de definiciones. En seniors femenino la competencia es liderada por Impsa "B". Mientras que en las dos zonas de caballeros: Andes Talleres es puntero en la A y Petroleros es la vanguardia de la "B".

Leé además

Napoleón, apodo con el que los hinchas de River identifican a Marcelo Gallardo, se despidió sin gloria en su segundo ciclo.

Del regreso soñado al derrumbe: así fue el segundo paso de Gallardo por River

Por Sergio Faria
Marcelo Gallardo, quebrado en su video de despedida de River.

Marcelo Gallardo anunció su salida de River: "Me invaden la emoción y el dolor en el alma"

Por Gonzalo Tapia

Los últimos resultados fueron. En seniors damas: Impsa 2, Murialdo 0 y en caballeros Leonardo Murialdo "B" 2, CPBM 0 y Petroleros 2, Andes Talleres B 3.

CHP Palestino Debuta en el Vendimia

El destacado sitio trasandino Patines y Chuecas indicó que el club Palestino tendrá su estreno oficial en pista este martes en el tradicional certamen que da inicio a la temporada hockística en Mendoza. Recordemos que los Tetracolores retomaron la actividad después de muchos años y vuelven al ruedo a su primera competencia que será el Vendimia.

Como parte de su pretemporada, el Club de Hockey Patín Palestino se trasladó hasta Mendoza con su equipo seniros masculino además del equipo Sub 17, que también sostendrá amistosos.

Al respecto, el referente del equipo, Nicolás Fernández, señaló a Patines y Chuecas que “para nosotros es súper importante todo esto, luego de que salió todo oficial con el club Palestino. Ya estar inscritos legalmente en la Federación y Liga, listos para la competencia. Además, poder sumar esta primera experiencia en el extranjero con la camiseta de palestino es, la verdad, un honor grande”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hecho histórico. Gimnasia e Independiente se enfrentarán por primera vez en un partido de Primera División.  

Gimnasia busca reacción ante Independiente en el Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria
útbol. FADEP - La Amistad, por el Torneo Regional Federal Amateur

Federal A 2026: los equipos mendocinos ya tienen grupo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Este martes empiezan a definirse los play offs de la Champions. 

Fútbol europeo al rojo vivo, porque se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

El mensaje de Claudio Chiqui Tapia.

El mensaje directo de Claudio "Chiqui" Tapia tras frenar el fútbol argentino: "AFA somos todos"

Por Redacción Deportes