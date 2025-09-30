Hockey Patín: Andes Talleres busca la gloria ante el Barcelona

Los integrantes del equipo de Andes Talleres esperan tranquilos el momento de su debut ante el Barcelona de España, en el marco del Mundial de Clubes de Hockey Patín, que será este miércoles desde las 16.30

Los hinchas y seguidores del buen hockey patín y de Andes Talleres están de parabienes porque los azulgranas debutan ante uno de los poderosos del planeta el Barca.

Marcelo Innella está en unas de sus horas más exquisitas como entrenador y de su vida deportiva, porque sus dirigidos tendrán su primera participación misión ecuménica. A los Tallarines les tocó el denominado grupo de la muerte donde están además el Barcelona de España, el Sporting de Lisboa y el siempre complicado Olimpia PC, pero Talleres es Talleres tiene lo suyo y el Azulgrana tiene su mística y una rica historia también, no es un convidado de piedra en esta fiesta hockística global "Lo mejor que tenemos es la ganar de competir y el objetivo que nos trazamos es llegar lo más arriba posible", dijo el director técnico del único club mendocino que jugará en la cita mundialista.

Matías Fernández es uno de los referentes del equipo mendocino y dijo: "Estamos con mucha expectativa y entusiasmo. Venimos entrenando y preparándonos duro hace un par de meses. El debut es contra uno de los equipos más fuertes del torneo. Sabemos q hay mucha diferencia en los planteles pero vamos sabemos q esto es hockey y puede pasar cualquier cosa. Vamos a dejar todo en la cancha para dejar bien parado a Talleres"

Luego Fernández sumó que: "Tenemos una buena mezcla de experiencia y juventud en el plantel que se complementan muy bien a la hora de los partidos. Somos un equipo que va rotando todo y tratando de mantener un nivel de juego alto siempre".

Consultado Matías Fernández de como se imagina, que será el partido ante el Barcelona, el jugador dijo: "Sabes lo fuerte que son en ataque y es un equipo que ataca mucho. Me imagino un partido donde vamos a estar cerrados en la marca esperándolos para poder salir en contragolpe y lastimar de esa manera".

El preparador físico de Andes Talleres: es Rodrigo Verger Astudillo: "¿Cómo fue la preparación para este Mundial? Fue de menor a mayor, con respecto a la intensidad de los Entrenamiento, dentro de la pista como el entrenamiento invisible, donde el objetivo estaba claro para el Grupo"

Verger Astudillo agregó: "Los jugadores están con muchas ganas y sobre todo: ¡motivados! El grupo está muy bien, que es lo Importante para afrontar este gran objetivo"