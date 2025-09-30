Hockey Patín: La Catedral brilla, espera por los mejores del mundo y Talleres hizo su primera práctica

Sergio Goycochea sin tapujos sobre Marcelo Gallardo y el momento de River: "Está enojado con él mismo"

El Estadio Aldo Cantoni está listo para ser el epicentro del Hockey Patín mundial. la Secretaría de Deporte de San Juan, ejecutó una serie de refacciones sobre el parquet del mítico escenario, con el objetivo de garantizar la mejor superficie de juego para el Mundial de Clubes que comenzará el jueves.

Recordemos que habrá un equipo mendocino en la cita mundialista: Andes Talleres, elenco que quedó emparejado en su zona con: Olimpia de San Juan, Barcelona y Sporting de Lisboa.

El elenco de camiseta Azulgrana de Mendoza debuta este miércoles a las 16.30 frente al poderoso Barcelona y el jueves a las 19 se medirá con Sporting de Lisboa y su partido que cierra la fase será con el Olimpia desde las 16.30 del viernes..

¿Qué se hizo en el estadio?

El trabajo incluyó un exhaustivo proceso de pulido y laqueado del piso, lo que devolvió al parquet su brillo característico y, sobre todo, la seguridad necesaria para el alto nivel competitivo que se avecina.

Como parte de la puesta a punto, varios equipos ya realizaron la primera prueba de pista: Olimpia Patín Club, HC San Jorge, Andes Talleres, Club de Hockey sobre Patines de Melbourne, Sporting Club Portugal y Centro Valenciano tuvieron la posibilidad de rodar en la renovada superficie.

Más tarde, la jornada continuará con la entrada en acción de equipos internacionales: a las 19 el FC Barcelona y cierra la jornada a las 20, el OC Barcelos de Portugal.

Con el parqué en condiciones impecables, San Juan vuelve a demostrar su compromiso con el hockey sobre patines, ofreciendo un escenario de primer nivel para recibir a los mejores clubes del mundo. El estadio cubierto Aldo Cantoni, una vez más, se viste de gala para hacer historia.