30 de septiembre de 2025 - 17:15

Hockey Patín: La Catedral brilla, espera por los mejores del mundo y Talleres hizo su primera práctica

El elenco mendocino de Hockey Patín probó esta jornada la pista mundialista. Los azulgranas debutarán ante El Barcelona este jueves

Hockey Patín. Los chicos de Andes Talleres de Mendoza observan atentamente las prácticas&nbsp; en el Aldo Cantoni

Hockey Patín. Los chicos de Andes Talleres de Mendoza observan atentamente las prácticas  en el Aldo Cantoni

Foto:

Gentileza/ Andes Talleres/ Hockey Patín
Hockey Patín. Así quedó el mítico recinto del estadio cubierto Aldo Cantoni

Hockey Patín. Así quedó el mítico recinto del estadio cubierto Aldo Cantoni

Foto:

Gentileza/ Gobierno de San Juan
Hockey Patín. Marcelo Innella explica algunos conceptos a sus pupilos, previo al partido debut ante el Barcelona, que será este miércoles

Hockey Patín. Marcelo Innella explica algunos conceptos a sus pupilos, previo al partido debut ante el Barcelona, que será este miércoles

Foto:

Gentileza/Andes Talleres
Hockey Patín. El cuerpo técnico de Andes Talleres durante la conferencia de prensa. Marcelo Innella, Juan Orosito y Alejandro Agustín Marasco

Hockey Patín. El cuerpo técnico de Andes Talleres durante la conferencia de prensa. Marcelo Innella, Juan Orosito y Alejandro Agustín Marasco

Foto:

Gentileza
Hockey Patín. El mendocino Gabriel Cairo lidera el cuerpo técnico del Barcelona

Hockey Patín. El mendocino Gabriel Cairo lidera el cuerpo técnico del Barcelona

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Hockey Patín. Las chicas de IMPSA ganaron por primera vez en su historia el titulo argentino en la división seniors o primera.

Hockey Patín: Una histórica copa y campeonato para el club IMPSA

Por Gonzalo Tapia
Sergio Goycochea habló de Gallardo

Sergio Goycochea sin tapujos sobre Marcelo Gallardo y el momento de River: "Está enojado con él mismo"

Por Redacción Deportes

El Estadio Aldo Cantoni está listo para ser el epicentro del Hockey Patín mundial. la Secretaría de Deporte de San Juan, ejecutó una serie de refacciones sobre el parquet del mítico escenario, con el objetivo de garantizar la mejor superficie de juego para el Mundial de Clubes que comenzará el jueves.

Recordemos que habrá un equipo mendocino en la cita mundialista: Andes Talleres, elenco que quedó emparejado en su zona con: Olimpia de San Juan, Barcelona y Sporting de Lisboa.

El elenco de camiseta Azulgrana de Mendoza debuta este miércoles a las 16.30 frente al poderoso Barcelona y el jueves a las 19 se medirá con Sporting de Lisboa y su partido que cierra la fase será con el Olimpia desde las 16.30 del viernes..

Tallarines Mundialistas

Elenco mundialista de Andes Talleres está compuesto por: Walter Rodrigo Fernández, Gabriel Pablo Morón, Matías Sebastián Fernández, Exequiel Matías Tamborindegui, Juan Ezequiel Orosito, Enrique Nicolas Muzzio, Nahuel Nicolas Silvestri, Valentino Nicolas Rossignoli, Fausto Innella, Juan Cruz Tamborindegui, Felipe Nicolas Lombardi y Diego Tarquini

¿Qué se hizo en el estadio?

El trabajo incluyó un exhaustivo proceso de pulido y laqueado del piso, lo que devolvió al parquet su brillo característico y, sobre todo, la seguridad necesaria para el alto nivel competitivo que se avecina.

Como parte de la puesta a punto, varios equipos ya realizaron la primera prueba de pista: Olimpia Patín Club, HC San Jorge, Andes Talleres, Club de Hockey sobre Patines de Melbourne, Sporting Club Portugal y Centro Valenciano tuvieron la posibilidad de rodar en la renovada superficie.

Más tarde, la jornada continuará con la entrada en acción de equipos internacionales: a las 19 el FC Barcelona y cierra la jornada a las 20, el OC Barcelos de Portugal.

Con el parqué en condiciones impecables, San Juan vuelve a demostrar su compromiso con el hockey sobre patines, ofreciendo un escenario de primer nivel para recibir a los mejores clubes del mundo. El estadio cubierto Aldo Cantoni, una vez más, se viste de gala para hacer historia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Kazajistan 2023, donde Josefina Mesa se consagró campeona mundial. Ahora en Italia, va por la segunda.

El Mundial de Taekwondo en Italia tiene su representante mendocina y es Josefina Mesa

Por Gisel Guajardo
placente suena con la seleccion argentina sub 20 y advierte: nos iremos volviendo mas solidos

Placente sueña con la Selección Argentina Sub 20 y advierte: "Nos iremos volviendo más sólidos"

Por Redacción Deportes
marcelo gallardo arma el once de river plate para medirse con racing, y dejaria a un referente afuera

Marcelo Gallardo arma el once de River Plate para medirse con Racing, y dejaría a un referente afuera

Por Redacción Deportes
Boca Juniors retornó a las prácticas

Boca Juniors planifica su próximo desafío sin Miguel Ángel Russo y con cambios

Por Redacción Deportes