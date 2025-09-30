Agredieron a Enzo Fernández, y José Mourinho salió en su rescate

El tenso momento sucedió en el duelo de Champions League entre Chelsea y Benfica, en Stamford Bridge.

Enzo Fernández sufrió una desagradable situación en el encuentro que su equipo, Chelsea, mantuvo contra su exclub Benfica de Portugal por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El duelo se desarrolló en Inglaterra, y contó con la presencia de público visitante, que agredió al volante argentino.

Todo ocurrió sobre 39 minutos de la primera mitad, cuando el partido ya estaba 1 a 0 para el elenco Blue luego del tanto en contra del colombiano Richard Ríos. El mediocampista de la Selección Argentina tomó la pelota para ejecutar un tiro de esquina al pie de la tribuna del Benfica cuando ocurrió la confusión.

Agresión contra Enzo Fernández, y pedido de calma de Mourinho: Embed LOS HINCHAS DE BENFICA LE TIRAN COSAS A ENZO FERNÁNDEZ, MOU PIDE CALMA.pic.twitter.com/cPlcC0tlT0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 30, 2025 En primera instancia, el público portugués comenzó a levantarse del asiento y a gritarle a Fernández, que pensó que estaba recibiendo muestras de cariño. Automáticamente, contestó con aplausos para luego apoyar la pelota y disponerse a patear. Sin embargo, en realidad era víctima de insultos y cantos en contra. Dicho accionar del argentino provocó que comenzaran a llover botellas, insultos, y que se diera el repudio generalizado de la parcialidad del Benfica.

Quién no se quedó callado fue José Mourinho, flamante entrenador del conjunto luso. El Special One se acercó al lugar, pidiendo calma con las manos para que se frenaran las agresiones contra Enzo Fernández. Finalmente, el partido continuó sin mayores inconvenientes, y el Chelsea terminó imponiéndose por la mínima diferencia.

Benfica y Enzo Fernández, del amor al odio: Enzo Fernández marcó uno de los cuatro goles del Benfica ante el Midtjylland de Dinamarca por la fase previa a la Champions League. Enzo Fernández y una relación quebrada con el Benfica Cabe destacar que la relación entre Enzo Fernández y Benfica pasó del amor absoluto al odio irracional cuando el mediocampista, figura indiscutida del equipo, fichó por el club de la Premier League en el último día del mercado de pases, hace dos temporadas. En aquel momento, los portugueses recibieron una compensación económica de 121 millones de euros, equivalente a la claúsula de rescisión del contrato.