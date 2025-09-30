Show argentino en la Champions League: doblete del Toro Martínez y otro gol de Julián Álvarez

Pasó otra jornada más de la UEFA Champions League , con actuaciones destacables de los futbolistas argentinos repartidos por los clubes más importantes de Europa. Lautaro Martínez aportó dos goles, Julián Álvarez y Simeone anotaron, y Franco Mastantuono cumplió una destacada actuación.

El Toro está imparable, y sigue rompiendo redes para el Neroazzurro , donde es capitán y pieza clave. En esta ocasión marcó un doblete para la victoria de local por 3 a 0 ante el Slavia Praga de la República Checa.

¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo, tras un insólito error del arquero visitante Jindrich Stanek, que quiso tocar con un defensor central dentro del área y nunca observó que en el medio estaba Lautaro Martínez. El nueve no perdonó el regalito, y rompió el cero en el San Siro . Apenas cuatro minutos más tarde, el Inter amplió la cuenta con una buena escapada de Thuram por izquierda, y un centro rasante para el ingreso de Denzel Dumfries, que estampó el 2 a 0.

En la segunda mitad, sobre 19', Lautaro Martínez puso cifras definitivas al desviar un centro de Alessandro Bastoni, que llegó hasta línea de fondo para aprovechar la habilitación de Marcus Thuram y determinar el 3 a 0 final.

El conjunto Colchonero, que no contó con Diego Simeone en el banco de los suplentes debido a su expulsión ante el Liverpool en el debut continental, superó sin atenuantes a Eintracht Frankfurt por 5 a 1 en el Riyadh Air Metropolitano.

¡¡JULIÁN ÁLVAREZ PICÓ SU PENAL Y MARCÓ UN GOLAZO PARA ATLÉTICO DE MADRID!!

La victoria del elenco español nunca estuvo en duda, ya que empezó ganando desde el vestuario. En el minuto 3, Giuliano Simeone ganó la posición por la banda, y tiró un centro que no pudo desviar Julián Álvarez, pero si Raspadori. En el desarrollo de la primera mitad también llegaron las conquistas de Le Normand y Antoine Griezmann, tras una gran jugada y habilitación de la Araña.

En el complemento la visita descontó con el tanto de Jonathan Burkard, pero nunca pudo ponerse realmente en partido debido a que apareció la dupla argentina para sentenciar la historia. Primero marcó Giuliano Simeone en un córner ejecutado por Álvarez, y luego la bestia de Calchín estampó el 5 a 1, picándola en un penal.

Real Madrid sin piedad en Kazajistán:

El penal que le hicieron a Franco Mastantuono en la UEFA Champions League.



September 30, 2025

La Casa Blanca desplegó toda su jerarquía y goleó al Kairat Almaty por 5 a 0. La figura de la cancha fue Kylian Mbappé, que se despachó anotando un triplete. Uno de esos goles, tras una buena acción de Franco Mastantuono.

El número 30 jugó de titular, y completó 70 minutos a un buen nivel. Además de contar con algunas chances para convertir, fue el que generó la acción que terminó en la apertura del marcador. Sucedió a los 25', cuando el argentino buscó un rebote dentro del área y fue derribado por el arquero local. Mbappé no perdonó, y cambió el penal por gol. Luego, el francés anotaría dos más.

Finalmente, Eduard Camavinga y Brahim Díaz pusieron cifras definitivas, para el importante triunfo del Real Madrid en las lejanas tierras de Kazajistán.