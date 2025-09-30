Codazo y pisotón: la violenta reacción de un jugador de básquet amateur que generó repudio

Un jugador de básquet amateur fue expulsado tras agredir con un codazo y un pisotón a un rival en Villa Devoto, hecho que desató escándalo y sanciones.

El momento en que Santiago Corbalán Olivera agrede con un codazo al jugador de Tercer Tiempo durante el partido en Villa Devoto.

Un partido de la liga amateur Básquet Entre Amigos (BEA) en Villa Devoto terminó en escándalo luego de que Santiago Corbalán Olivera, número 4 del equipo del Colegio de Abogados de San Isidro,agrediera violentamente a un rival con un codazo en el cuello y un pisotón en la cabeza. El hecho ocurrió este domingo en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente se produjo cuando Corbalán Olivera corría hacia el aro rival y chocó con el número 32 de Tercer Tiempo, quien intentaba defender la jugada. Tras el contacto, el agresor se dio vuelta y le aplicó un codazo en el cuello al adversario, que cayó al suelo. Lejos de detenerse, el jugador volvió sobre la acción y lo pisó en la cabeza, generando una reacción inmediata de sus rivales.

Embed ayer presencié el acto más torpe y cobarde que vi en mi vida.



durante un partido de basquet (que se jugaba con total normalidad) un tipo le pegó un codazo a uno de los nuestros y después le pisó el cuello con toda la furia



una barbaridad. lo podía haber matado.@colsanisidro pic.twitter.com/XionLMrt7t — Daniel Foscarini (@danielfoscarini) September 29, 2025 La tensión escaló rápidamente con empujones y golpes entre ambos equipos, mientras el árbitro intentaba controlar la situación a puro silbatazo. Aunque el basquetbolista agredido se reincorporó y señaló que estaba bien, el partido no continuó. Posteriormente, la organización resolvió dar por ganado el encuentro a Tercer Tiempo por 20 a 0.

sancion El Tribunal de Disciplina de BEA expulsó de por vida al agresor y aplicó sanciones a otros jugadores involucrados en el escándalo. Tribunal de Disciplina de BEA Sanciones y repudio oficial El Tribunal de Disciplina de BEA actuó con firmeza y dictó la expulsión definitiva de Corbalán Olivera de todas las competencias de la liga, argumentando “agresión reiterada y conducta violenta grave”. Además, se aplicaron sanciones a otros jugadores que participaron en la trifulca: Gonzalo Zungri (n° 15) y Kalil Sat (n° 25), con cuatro partidos de suspensión cada uno, y Federico Romano, con tres fechas.

sancion2 A través de sus redes sociales, la organización lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con el jugador agredido. Tribunal de Disciplina de BEA A través de sus redes sociales, la organización lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con el jugador agredido, reafirmando su compromiso con los valores de respeto y convivencia que busca promover en el deporte amateur.