Codazo y pisotón: la violenta reacción de un jugador de básquet amateur que generó repudio

Un partido de la liga amateur Básquet Entre Amigos (BEA) en Villa Devoto terminó en escándalo luego de que Santiago Corbalán Olivera, número 4 del equipo del Colegio de Abogados de San Isidro,agrediera violentamente a un rival con un codazo en el cuello y un pisotón en la cabeza. El hecho ocurrió este domingo en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El incidente se produjo cuando Corbalán Olivera corría hacia el aro rival y chocó con el número 32 de Tercer Tiempo, quien intentaba defender la jugada. Tras el contacto, el agresor se dio vuelta y le aplicó un codazo en el cuello al adversario, que cayó al suelo. Lejos de detenerse, el jugador volvió sobre la acción y lo pisó en la cabeza, generando una reacción inmediata de sus rivales.
La tensión escaló rápidamente con empujones y golpes entre ambos equipos, mientras el árbitro intentaba controlar la situación a puro silbatazo. Aunque el basquetbolista agredido se reincorporó y señaló que estaba bien, el partido no continuó. Posteriormente, la organización resolvió dar por ganado el encuentro a Tercer Tiempo por 20 a 0.
El Tribunal de Disciplina de BEA expulsó de por vida al agresor y aplicó sanciones a otros jugadores involucrados en el escándalo.
Sanciones y repudio oficial
El Tribunal de Disciplina de BEA actuó con firmeza y dictó la expulsión definitiva de Corbalán Olivera de todas las competencias de la liga, argumentando “agresión reiterada y conducta violenta grave”. Además, se aplicaron sanciones a otros jugadores que participaron en la trifulca: Gonzalo Zungri (n° 15) y Kalil Sat (n° 25), con cuatro partidos de suspensión cada uno, y Federico Romano, con tres fechas.
A través de sus redes sociales, la organización lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con el jugador agredido, reafirmando su compromiso con los valores de respeto y convivencia que busca promover en el deporte amateur.