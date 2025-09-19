"Me pegaron por usar su remera": una fan de Lali Espósito denunció agresión en un tren

Malena, fan de Lali Espósito, denunció haber sido agredida en un tren por usar su remera. El ataque desató un debate sobre violencia y polarización política.

El jueves 12 de septiembre, Malena, una joven fan de Lali, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que rápidamente se viralizó: "Me metieron una piña en la cabeza por tener la remera de Lali Espósito, ¿ustedes bien?". La denuncia provocó una oleada de solidaridad, pero también de críticas y odio hacia la cantante y sus seguidores. En diálogo con El ejército de la mañana (Bondi Live), Malena expresó que no esperaba tal repercusión: “No me siento muy bien del todo. Estoy un poco ansiosa, no pensé que iba a tener tanta repercusión el tweet”, explicó.

male2 Malena, una joven fan de Lali, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que rápidamente se viralizó: "Me metieron una piña en la cabeza por tener la remera de Lali, ¿ustedes bien?" Twitter Malena relató que, debido a que llegó tarde, tuvo que tomar un tren distinto al habitual. Con su remera de Lali, fondo de pantalla y funda con stickers de la cantante, iba viendo videos y hablando sobre su ídola. “Un hombre de entre 35 y 40 años se paró a mi lado y empezó a murmurar ‘Ladri Depósito’ o ‘Lali Depósito’, como le dijo Milei en su crítica”, contó. De repente, sintió un golpe cerca de la nuca que la dejó sin poder reaccionar. “El golpe me tiró el celular al piso. Cuando levanté la cabeza, el tipo ya estaba saliendo del tren”, agregó.

A pesar del dolor y los mareos provocados por la migraña que Malena padecía ese día, decidió no bajar del tren para hacer la denuncia. La joven explicó que en ese momento estaba en periodo de prueba laboral y no podía perder otro día de trabajo. “Todo el mundo me juzga porque no me bajé a hacer la denuncia. Pero la realidad es que me quedé sin trabajo hace 18 días y ahora estoy en periodo de prueba, no podía perder un día”, dijo.

Embed HABLAMOS CON MALENA, LA JOVEN AGREDIDA POR USAR UNA REMERA DE LALI



Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10 hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/63mJnozauY — Bondi (@bondi_liveok) September 19, 2025 El incidente no solo generó indignación por la agresión, sino que también se vincula con la disputa política entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei. La artista había criticado públicamente al mandatario tras las PASO de agosto de 2023, lo que provocó la respuesta de Milei, quien la tildó de “Lali Depósito” en alusión a su participación en espectáculos financiados con fondos públicos. El agresor utilizó exactamente ese mismo término, lo que refuerza la sospecha de que el ataque tiene un trasfondo político y simbólico.