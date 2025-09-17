Se supo cuáles son los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 y hay sorpresas

Aunque todavía quedan varias semanas para que termine La Voz Argentina . Un desliz de producción hizo que se supiera quiénes son los cuatro participantes que llegarán a la gran final del certamen. Con algunas obviedades y otras sorpresas, este es el listado final.

Un desubicado chiste en La Voz Argentina incomodó a todos: "Tápense los oídos"

Una jurado de La Voz Argentina dio el portazo y se bajó: quién la reemplazará

La Voz Argentina , que ahora sale de lunes a jueves —y en un intento de estirarlo hasta que comience MasterChef Celebrity —, finalizó este martes las grabaciones de los programas restantes. Así quedaron definidos los cuatro finalistas información que se filtró rápidamente.

Con la fiesta de fin de rodaje ya celebrada y los episodios grabados hasta octubre, quedaron confirmados los cuatro finalistas de cada equipo en La Voz Argentina.

El primero es Alan Lez, del equipo de Lali Espósito , quien se destacó desde su audición a ciegas y desde un inicio ganó popularidad y se consagró como uno de los favoritos.

También avanzó Nicolás Behringer, del team de Luck Ra : aunque su potente voz lo hace brillar, es quien más se aleja del estilo cuartetero que caracteriza a su coach.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina. Los cuatro finalistas de La Voz Argentina. gentileza

La lista se completa con Eugenia Rodríguez, del equipo de Miranda!, que sorprendió con su gran caudal vocal pese a su perfil bajo.

La restante finalista es Valentina Otero, del grupo de Soledad Pastorutti, considerada la revelación del certamen: aunque fue eliminada en varias instancias y rescatada por los robos a último momento, demostró tener un estilo interpretativo único que conquistó al público y al jurado.

Actualmente, el certamen cerró este martes el 2° round, con el team de La Sole. Quedaron seis participantes en cada equipo y este miércoles arranca una nueva etapa .

Así quedó cada equipo de La Voz Argentina después del 2° round

Team La Sole:

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Violeta Patricia Lemo.

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Valentina Otero.

Milena Salamanca.

Team Lali:

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.

Team Luck Ra:

Thomas Dantas.

Nathalie Aponte.

Lucas Barros.

Emma Roach.

Federico Mestre.

Nicolás Behringer.

Team Miranda!: