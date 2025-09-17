17 de septiembre de 2025 - 10:15

Se supo cuáles son los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 y hay sorpresas

Con las grabaciones finalizadas y por un desliz de producción, salieron a la luz los nombres de los representantes de cada equipo. Algunos sorprendieron, otros ya se veían venir.

Por fallas en la producción, se filtraron los 4 finalistas de La Voz Argentina.

Por fallas en la producción, se filtraron los 4 finalistas de La Voz Argentina.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Aunque todavía quedan varias semanas para que termine La Voz Argentina. Un desliz de producción hizo que se supiera quiénes son los cuatro participantes que llegarán a la gran final del certamen. Con algunas obviedades y otras sorpresas, este es el listado final.

Estos son los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025

Con la fiesta de fin de rodaje ya celebrada y los episodios grabados hasta octubre, quedaron confirmados los cuatro finalistas de cada equipo en La Voz Argentina.

El primero es Alan Lez, del equipo de Lali Espósito, quien se destacó desde su audición a ciegas y desde un inicio ganó popularidad y se consagró como uno de los favoritos.

También avanzó Nicolás Behringer, del team de Luck Ra: aunque su potente voz lo hace brillar, es quien más se aleja del estilo cuartetero que caracteriza a su coach.

La lista se completa con Eugenia Rodríguez, del equipo de Miranda!, que sorprendió con su gran caudal vocal pese a su perfil bajo.

La restante finalista es Valentina Otero, del grupo de Soledad Pastorutti, considerada la revelación del certamen: aunque fue eliminada en varias instancias y rescatada por los robos a último momento, demostró tener un estilo interpretativo único que conquistó al público y al jurado.

Actualmente, el certamen cerró este martes el 2° round, con el team de La Sole. Quedaron seis participantes en cada equipo y este miércoles arranca una nueva etapa .

Así quedó cada equipo de La Voz Argentina después del 2° round

Team La Sole:

  • Luis González.
  • Milagros Gerez Amud.
  • Violeta Patricia Lemo.
  • Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.
  • Valentina Otero.
  • Milena Salamanca.

Team Lali:

  • Alan Lez.
  • Iara Lombardi.
  • Valentino Rossi.
  • Jaime Muñoz.
  • Giuliana Piccioni.
  • Rafael Morcillo.

Team Luck Ra:

  • Thomas Dantas.
  • Nathalie Aponte.
  • Lucas Barros.
  • Emma Roach.
  • Federico Mestre.
  • Nicolás Behringer.

Team Miranda!:

  • Emiliano Villagra.
  • Thomas Guzmán.
  • Sofía Verna.
  • Pablo Cuello.
  • Joaquín Martínez.
  • Eugenia Rodríguez.

