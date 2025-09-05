5 de septiembre de 2025 - 11:45

El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de "fuerza mayor"

El programa atraviesa momentos difíciles que generan frustración entre los fanáticos. ¿Hasta cuándo durará en pantalla?

El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de fuerza mayor

El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de "fuerza mayor"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Voz Argentina atraviesa momentos desafiantes tanto a nivel de eliminaciones de cara a la final como por la necesidad de Telefe de estirar el programa hasta octubre por las demoras para llegar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, sucesor en el prime time.

Leé además

Un cambio en La Voz Argentina alteró al equipo de Miranda!

Medida extrema, por un cambio en las reglas se fueron dos participantes de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
La reacción de Nico Occhiato al ver la broma que le prepararon los Miranda! en La Voz Argentina.

"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos

La mala noticia llega para los fanáticos del ciclo de canto conducido por Nico Occhiato: no se verán nuevos programas durante varios días.

Levantan La Voz Argentina hasta el lunes próximo

El último programa que se vio de La Voz Argentina fue el miércoles pasado, cuando por la noche el team Miranda! definió a los próximos participantes en carrera: Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Pablo Cuello, Sofía Verna, Aimel Sali, Joaquín Martínez y Thomas Guzmán.

Sin embargo, para conocer a los elegidos de Soledad Pastorutti, la única coach con equipo pendiente, habrá que esperar bastante.

La Voz Argentina
La Voz Argentina vuelve reci&eacute;n el lunes 8 de septiembre: cuatro d&iacute;as seguidos sin estar en pantalla

La Voz Argentina vuelve recién el lunes 8 de septiembre: cuatro días seguidos sin estar en pantalla

El jueves no hubo programa de La Voz porque se emitió el partido de Argentina vs. Venezuela. Esta noche de viernes tampoco habrá, debido a que Telefe levantó el envío especial del talent show por la baja generalizada del rating.

Y, por primera vez, este domingo 7 de septiembre tampoco se emitirá La Voz Argentina por la cobertura política de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, recién La Voz Argentina regresará a la televisión el lunes 8 de septiembre a las 21.45.

Hay que estirar La Voz Argentina hasta octubre

Más allá de la estrategia de Telefe por cuidar la audiencia, el cambio radical también responde a la necesidad de estirar La Voz hasta octubre, ya que las grabaciones de MasterChef Celebrity aún están en etapas muy prematuras.

Otro factor a resolver para el canal es la agenda de los jurados involucrados en el talent show, ya que muchos tienen recitales programados y compromisos musicales que no les permiten enfrentar tantas horas encerrados en el estudio. Tiempos difíciles para el programa más visto en la TV argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Becerra será parte de La Voz en la versión de España.

María Becerra fue convocada para formar parte de La Voz: en qué etapa y con qué rol ingresa

Por Agustín Zamora
La participante paraguaya que generó polémica en La Voz Argentina.

Las repudiables críticas que enfrenta la participante paraguaya en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Behringer el participante de La Voz Argentina con una dura historia de vida.

Perdió a sus papás, cuida a su hermana y es candidato a ganar en La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
Alan Lez y su emotiva interpretación de Freddie Mercury que emocionó a Lali en La Voz Argentina. 

¿Alan Lez es el ganador de La Voz Argentina 2025?

Por Redacción Espectáculos