El peor cambio para La Voz Argentina: Telefe levanta el programa por motivos de "fuerza mayor"

La Voz Argentina atraviesa momentos desafiantes tanto a nivel de eliminaciones de cara a la final como por la necesidad de Telefe de estirar el programa hasta octubre por las demoras para llegar con las grabaciones de MasterChef Celebrity , sucesor en el prime time.

La mala noticia llega para los fanáticos del ciclo de canto conducido por Nico Occhiato: no se verán nuevos programas durante varios días.

El último programa que se vio de La Voz Argentina fue el miércoles pasado , cuando por la noche el team Miranda ! definió a los próximos participantes en carrera: Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Pablo Cuello, Sofía Verna, Aimel Sali, Joaquín Martínez y Thomas Guzmán.

Sin embargo, para conocer a los elegidos de Soledad Pastorutti , la única coach con equipo pendiente, habrá que esperar bastante.

El jueves no hubo programa de La Voz porque se emitió el partido de Argentina vs. Venezuela. Esta noche de viernes tampoco habrá , debido a que Telefe levantó el envío especial del talent show por la baja generalizada del rating.

La Voz Argentina vuelve recién el lunes 8 de septiembre: cuatro días seguidos sin estar en pantalla

Y, por primera vez, este domingo 7 de septiembre tampoco se emitirá La Voz Argentina por la cobertura política de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, recién La Voz Argentina regresará a la televisión el lunes 8 de septiembre a las 21.45.

Hay que estirar La Voz Argentina hasta octubre

Más allá de la estrategia de Telefe por cuidar la audiencia, el cambio radical también responde a la necesidad de estirar La Voz hasta octubre, ya que las grabaciones de MasterChef Celebrity aún están en etapas muy prematuras.

Otro factor a resolver para el canal es la agenda de los jurados involucrados en el talent show, ya que muchos tienen recitales programados y compromisos musicales que no les permiten enfrentar tantas horas encerrados en el estudio. Tiempos difíciles para el programa más visto en la TV argentina.