4 de septiembre de 2025 - 09:54

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

Influencers, cantantes, modelos y hasta deportistas son parte de la lista de integrantes del programa de Telefe.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

MasterChef Celebrity es uno de los programas más esperados por los televidentes. Su edición anterior logró cumplir con grandes expectativas, que ahora aparecen en estos meses de espera. Sin embargo, por el momento, Telefe no dio ningún anuncio confirmado - lo hará esta noche en la trasmisión de Argentina vs Venezuela-, más que la conducción de la misma Wanda Nara, quien se mostró emocionada de hablar sobre el proyecto.

En este contexto, posibles listas salieron a la luz, pero muchas fueron apuntadas como falsas frente a los verdaderos nombres. Finalmente, y entre rumores y desmentidas, en Intrusos (América), reorganizaron los nombres que tenían y se contactaron con sus fuentes principales. Tras confirmar con ellas su participación, dieron a conocer los primeros 23 famosos de los 24 que serían parte del programa de cocina.

Quiénes son los participantes de MasterChef Argentina

Intrusos fue uno de los programas que más se refirió a la llegada de la nueva edición de MasterChef Argentina. En esta ocasión, en comparación con la anterior, los participantes serían celebridades de la farándula, e influencers de importancia en redes sociales.

Según lo adelantado, influencers, músicos, deportistas, modelos, periodistas se enfrentarán en las hornallas. La noticia emocionó a los televidentes, quienes esperan ansiosos los anuncios del canal de las pelotitas.

MasterChef Celebrity
Se conocieron los nombres de los concursantes de MasterChef Celebrity.

Se conocieron los nombres de los concursantes de MasterChef Celebrity.

Los confirmados son:

  • Andy Chango.
  • Cachete Sierra.
  • Esteban Mirol.
  • Momi Giardina.
  • Evangelina Anderson.
  • Emilia Attias.
  • Luis Ventura.
  • Maxi López.
  • La Joaqui.
  • Miguel Ángel Rodríguez.
  • Valentina Cervantes.
  • Eugenia Tobal.
  • Marixa Balli.
  • Pablo Lescano.
  • Peque Schwartzman.
  • Turco Husain.
  • Pelado Khe.
  • Sofi Martínez.
  • Julia Calvo.
  • Sofia Gonet.
  • Ian Lucas.
  • Emmanuel Horvilleur.
  • Chino Leunis.

Por el momento, faltaría un nombre más confirmar, ya que Karina Iavícoli habría confirmado con sus fuentes a los 23 nombrados. Los usuarios comenzaron a emocionarse ante la posibilidad de ver a sus celebridades favoritas frente al programa, que comenzará luego de que termine La Voz Argentina.

