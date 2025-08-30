No se queda atrás: Wanda Nara prepara un polémico casting para MasterChef Celebrity

Wanda Nara regresará a la conducción de MasterChef Celebrity , y con ello prepara un casting que ha causado un gran revuelo en redes sociales. Según fuentes de producción, el elegido para incorporarse sería L-Gante , cuyo nombre circula desde hace meses y que ahora se encuentra en negociaciones.

La próxima semana el cantante y su representante se reunirán con autoridades de Telefe para definir si finalmente formará parte del certamen, lo que sumaría un condimento extra por su vínculo pasado con Wanda , al que él definió como “un pasatiempo” tras un fallido intento de reconciliación.

La producción, que ajusta detalles de cara al estreno previsto para fines de 2025 , busca un grupo de figuras capaces de sostener atractivo y repercusión.

La confirmación de Evangelina Anderson como participante fue revelada por Marcela Tauro en Intrusos . La modelo y actriz aceptó la propuesta de inmediato y pidió autorización para desvincularse de Los 8 escalones, donde trabajaba junto a Pampita.

Su incorporación cobra relevancia por los viejos cruces mediáticos con Wanda , que quedaron atrás al consolidarse una amistad entre ambas familias a partir de la relación de sus hijos. El giro personal coincide con un momento de cambios en la vida de Anderson, quien anunció su separación de Martín Demichelis tras casi veinte años y tres hijos en común.

El rechazo de Julieta Prandi

En paralelo, Julieta Prandi fue otra de las convocadas pero rechazó la oferta. Tauro explicó que la modelo y conductora no pudo compatibilizar los tiempos del reality, con grabaciones de hasta 12 horas, con sus compromisos radiales.

Prandi, pareja de Emanuel Ortega, optó por priorizar su labor en radio y declinó la invitación. El panorama también incluye a Maxi López, cuya incorporación se perfila como uno de los grandes atractivos de la temporada. Según contó Santiago Riva Roy en Bondi Live, fue la propia Wanda quien lo convenció para sumarse.

El exfutbolista, radicado en Europa y en la espera de su segundo hijo con Daniela Christiansson, ya mantiene conversaciones avanzadas con el canal. La expareja, marcada durante años por conflictos judiciales y denuncias cruzadas, recompuso recientemente su relación en pos del bienestar de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.