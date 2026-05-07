La hermana de Mauro Icardi explotó contra quienes la llaman "gorda resentida": la indirecta a Wanda Nara

La hermana del jugador Mauro Icardi respondió a las constantes críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico y por la operación estética a la que recientemente se sometió. Ivana publicó varios mensajes ofensivos y cuestionó el nivel de agresividad con el que algunos usuarios comentan sus posteos.

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Entre los comentarios que expuso en sus historias de Instagram apareció uno que la calificaba como “gorda resentida” , mientras que otro cuestionaba su postura corporal al momento de entrenar. La ex Gran Hermano se sorprendió por los insultos y “consejos” que, según dijo, esconden ataques pasivo-agresivos .

Desde que decidió realizarse una liposucción, la influencer fue mostrando distintas etapas de su recuperación a través de redes sociales. El tratamiento incluyó procedimientos orientados a moldear la figura, eliminando grasa localizada y aportando volumen en otras zonas.

No obstante, cada día recibe comentarios súper negativos en sus redes sociales. Debido a esto, decidió exponer el sufrimiento que vive y respondió con contundencia.

"¡Vos sos berreta, gorda resentida!" y "Tienes mala postura, por eso no tienes lindo cuerpo, te paras muy mal, tienes que trabajar la postura", son algunos de los mensajes que expuso en sus stories.

"Este tipo de mujeres son todo lo que está mal en la vida… pero se imaginan con quién comparte valores, ¿no?, porque la defiende y todo", escribió en una de sus publicaciones. Además, deslizó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda Nara, aunque evitó mencionarla directamente.

Pese a las críticas, la influencer aseguró sentirse conforme tanto con el cambio físico como con el proceso personal que atraviesa. En los últimos días incluso retomó los entrenamientos luego de recibir autorización médica para volver al gimnasio.

“Mi doctora me autorizó a hacer ejercicio aunque siga hinchada”, explicó en otra historia. Con ese mensaje, dejó en claro que las opiniones negativas no modificaron su decisión ni el entusiasmo con el que viene compartiendo su recuperación.