7 de mayo de 2026 - 13:11

Así es el edificio de El Encargado: fachada sobria, balcones amplios, y detalles de mediados del siglo pasado

Los espacios comunes como el hall de entrada,los pasillos y la portería, fueron adaptados para potenciar la narrativa audiovisual, manteniendo siempre una estética realista.

Así es el edificio en el que se grabó la serie El Encargado.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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El edificio lejos de lo que se cree, no es obra de la Inteligencia Artificial: realmente existe, y está situado en una exclusiva zona de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente en la calle Arribeños al 1600 del barrio de Belgrano.

El Elegido
Así es el edificio en el que se grabó la serie El Encargado.

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Se trata de una zona residencial de impronta clásica, dónde predominan las construcciones de estilo racionalista y art decó, lo que fue justamente lo que motivo a los directores de la serie a elegir este lugar. “Queríamos un edificio que transmitiera cierta elegancia, pero también cotidianidad. Ese equilibrio es clave para que el espectador sienta que lo que pasa podría ocurrir en cualquier consorcio”, explicaron Gastón Duprat y Mariano Cohn.

“La arquitectura nos permite jugar mucho con encuadres y puntos de vista. Hay una idea de que siempre alguien puede estar mirando, y eso se traduce visualmente en cada plano”, agregaron.

El Elegido
Así es el edificio en el que se grabó la serie El Encargado.

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Cómo es el edificio de El Encargado

Esa cercanía con la vida diaria también se refleja en sus escenarios: el edificio donde transcurre la historia es casi una marca registrada por su arquitectura moderna, con soportes de hormigón en forma de V.

El edificio tiene más de 35 años de antigüedad, cuenta con 10 pisos y departamentos de tres y cinco ambientes que superan los 150 metros cuadrados, muchos de ellos con amplios balcones.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio presenta una fachada sobria, con balcones amplios, líneas rectas y detalles que remiten a construcciones de mediados del siglo XX.

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