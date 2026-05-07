Mendoza Mágica: el encuentro de magia más importante de la región comienza este viernes

El misterio, el asombro y la ilusión de la magia volverán a tomar por asalto los escenarios mendocinos con una nueva edición de Mendoza Mágica , el encuentro que desde hace cinco años reúne a algunos de los ilusionistas más destacados de Argentina y Latinoamérica.

Con artistas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, la Gala de Apertura funcionará como la puerta de entrada a un universo donde las leyes de la lógica parecen suspenderse por un instante.

El espectáculo reunirá al chileno Fabián Millanao, a Israel Rodríguez, a los mendocinos Lázaro Magic, Jorge Faro y Julián Blanco, además de una de las grandes figuras del ilusionismo mundial: Henry Evans . La conducción estará a cargo del dúo Creer o Reventar.

La propuesta marcará el inicio formal del 5º Congreso Internacional de Magia Mendoza Mágica, un evento que con el paso de los años logró consolidarse como uno de los encuentros más relevantes del género en Sudamérica. Más que un festival de espectáculos, el congreso funciona como un espacio de intercambio entre artistas, conferencistas y amantes del ilusionismo, posicionando a Mendoza como uno de los polos latinoamericanos de esta disciplina.

Pero la programación no terminará allí. El sábado 9 de mayo, también a las 21, a pocos metros del Quintanilla, el Teatro Independencia será sede de la Gran Gala Internacional de Escena, uno de los momentos más esperados del encuentro. El show reunirá a artistas de trayectoria internacional en una propuesta que recorrerá distintas vertientes del arte mágico, desde la manipulación clásica hasta formatos escénicos contemporáneos.

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Entre los invitados se encuentra Pedro Toledo, referente chileno del ilusionismo; Matías Prats, con una puesta que mezcla teatro visual y precisión técnica; además de Facundo Daelli y Santiago Mouradian, integrantes del dúo Creer o Reventar, quienes recientemente se presentaron en el legendario Magic Castle, considerado el templo mundial de la magia.

La presencia de Henry Evans volverá a ser uno de los puntos altos de la gala. El ilusionista argentino, reconocido internacionalmente, obtuvo en dos oportunidades el campeonato mundial de magia y ganó el prestigioso FISM de Oro, conocido en el ambiente como el premio “Campeón de Campeones”. También participará Mago Zimurk, una figura histórica de la magia nacional.

Las entradas para la Gala de Apertura en el Teatro Quintanilla tienen un valor general de $10.000 y los menores abonan a partir de los 5 años. Tanto para este show como para la Gala Internacional del sábado en el Teatro Independencia, los tickets pueden conseguirse a través de EntradaWeb.com.ar.