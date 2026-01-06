El Circo Rodas vuelve a Mendoza y promete humor, magia y tecnología: dónde comprar las entradas

El gran debut será este jueves y contará con la presencia de Pepe Cibrián. Cómo es el show renovado del importante circo.

Después de cautivar a más de 197.000 espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el legendario Circo Rodas llega a Mendoza con una producción totalmente renovada, reafirmando su título como el espectáculo familiar más impresionante de Latinoamérica.

El gran debut será el jueves 8 de enero a las 21.30, en una velada única que contará con la presencia especial de José “Pepito” Cibrián, querido y reconocido referente del entretenimiento argentino, quien acompañará esta noche inaugural del Circo Rodas en Mendoza.

Un circo que une historia y novedad El nuevo show combina emoción, humor y tecnología en una experiencia sin precedentes. Entre sus atracciones más impactantes se destacan los trapecistas internacionales, artistas invitados directamente del Cirque du Soleil, y el impactante dúo de Globos de la Muerte, dos esferas de acero funcionando simultáneamente, un número único en Latinoamérica que desafía todos los límites conocidos.

Embed - rodas final El público tambien podrá disfrutar de payasos como Cachete que llenan la carpa de risa y ternura, y del innovador show de magia 3D protagonizado por los magos Adán y Valentino, una propuesta que combina ilusión, tecnología y efectos visuales que traspasan los límites del escenario.

Con una capacidad de 2800 ubicaciones, el Circo Rodas garantiza una experiencia cómoda y segura para todas las familias que se acerquen a vivir ésta temporada inolvidable.