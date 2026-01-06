6 de enero de 2026 - 12:16

El Circo Rodas vuelve a Mendoza y promete humor, magia y tecnología: dónde comprar las entradas

El gran debut será este jueves y contará con la presencia de Pepe Cibrián. Cómo es el show renovado del importante circo.

Captura de pantalla 2026-01-06 120801
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de cautivar a más de 197.000 espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el legendario Circo Rodas llega a Mendoza con una producción totalmente renovada, reafirmando su título como el espectáculo familiar más impresionante de Latinoamérica.

Leé además

Video: la niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso.

La niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso

Por Redacción Sociedad
tan bionica vuelve al teatro griego frank romero day: cuando sera el show y como sacar las entradas

Tan Biónica vuelve al Teatro Griego Frank Romero Day: cuándo será el show y cómo sacar las entradas

Por Rocío Sileci

El gran debut será el jueves 8 de enero a las 21.30, en una velada única que contará con la presencia especial de José “Pepito” Cibrián, querido y reconocido referente del entretenimiento argentino, quien acompañará esta noche inaugural del Circo Rodas en Mendoza.

Un circo que une historia y novedad

El nuevo show combina emoción, humor y tecnología en una experiencia sin precedentes. Entre sus atracciones más impactantes se destacan los trapecistas internacionales, artistas invitados directamente del Cirque du Soleil, y el impactante dúo de Globos de la Muerte, dos esferas de acero funcionando simultáneamente, un número único en Latinoamérica que desafía todos los límites conocidos.

Embed - rodas final

El público tambien podrá disfrutar de payasos como Cachete que llenan la carpa de risa y ternura, y del innovador show de magia 3D protagonizado por los magos Adán y Valentino, una propuesta que combina ilusión, tecnología y efectos visuales que traspasan los límites del escenario.

Con una capacidad de 2800 ubicaciones, el Circo Rodas garantiza una experiencia cómoda y segura para todas las familias que se acerquen a vivir ésta temporada inolvidable.

Con más de 43 años de historia el Circo Rodas continúa apostando a la excelencia artísitica y a la emoción del espectáculo en vivo, manteniendo viva la magia del circo con la tecnología y el talento del siglo XXI.

Está ubicado en Acceso Sur y Lamadrid (Guaymallén - Mendoza) y, por el momento, solo estará en Mendoza por 19 días. Entradas e información en circorodas.com.ar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

lanzaron la venta de entradas para el show de tan bionica en el frank romero day

Lanzaron la venta de entradas para el show de Tan Biónica en el Frank Romero Day

Por Rocío Sileci
los simpson hace un homenaje a su doblaje latino: cuando se podra ver la temporada 37 en disney+

"Los Simpson" hace un homenaje a su doblaje latino: cuándo se podrá ver la temporada 37 en Disney+

Por Redacción Espectáculos
La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Por Redacción Espectáculos
La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos