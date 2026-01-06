6 de enero de 2026 - 12:07

Link para comprar las entradas del show de Tan Biónica en Mendoza: precios y cómo conseguirlas

La banda que encabeza Chano Charpentier regresa en abril a la provincia con un show que promete en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El regreso del grupo a Mendoza se da en el marco de una gira intensa que los tendrá recorriendo distintos puntos del país. Antes de llegar a suelo mendocino, Tan Biónica realizará tres presentaciones consecutivas en el estadio de Vélez Sarsfield, previstas para los días 27, 28 y 29 de marzo.

Luego, en abril, la banda ya tiene fechas confirmadas en algunas provincias del interior del país. El sábado 4 darán un show en Tucumán, el sábado 11 en Santa Fe y, finalmente, el sábado 18 de abril, será el turno de Mendoza.

Tan Biónica en Mendoza

Cómo sacar las entradas y los precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma feverup.com, que ofrece distintas facilidades de pago: 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, además de 6 cuotas sin interés con American Express propia, lo que amplía las opciones para el público que quiera asegurar su lugar con anticipación.

  • Platea general: $60.000 + $9.000 (cargos por servicio)
  • Campo general: $100.000 + $15.000 (cargos por servicio)
  • Platea VIP: $120.000+ $18.000 (cargos por servicio)
Los detalles del show de Tan Biónica en Mendoza

El show recorrerá sus canciones más icónicas, aquellas que marcaron a toda una generación, junto a los nuevos himnos que forman parte de esta etapa de regreso, en un espectáculo pensado para el disfrute del público de todas las edades.

El recital se realizará el sábado 18 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day, uno de los escenarios más representativos de la provincia. La apertura de puertas está prevista a las 18, mientras que el inicio del show será a las 22, con una duración estimada de dos horas.

En cuanto a las condiciones de acceso, el evento está habilitado para todo público y el predio cuenta con accesibilidad para personas que se movilizan en silla de ruedas, garantizando una experiencia inclusiva.

La banda regresa al Teatro Griego Frank Romero Day

Si bien Tan Biónica ya conoce el Teatro Griego, escenario en el que se presentó en ediciones anteriores de la Fiesta Nacional de la Vendimia, esta vez el encuentro será diferente. Se tratará de un show exclusivo de la banda, con su propio despliegue técnico y artístico, en un anfiteatro que cada año es protagonista de uno de los eventos culturales más importantes del país.

El Teatro Griego Frank Romero Day, ubicado en el Parque General San Martín, es reconocido a nivel nacional por su capacidad y por albergar espectáculos de gran convocatoria. En este caso, el recital de Tan Biónica se perfila como uno de los grandes eventos musicales del primer semestre en Mendoza.

