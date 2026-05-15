Ambientada en Londres: Amazon Prime Video confirmó la fecha para la secuela de una historia de amor adolescente

Las historias románticas juveniles son el fuerte de Prime Video y, nuevamente, la plataforma no decepciona a los fanáticos de las historias nacidas en WattPad. Presentó el primer adelanto oficial y la fecha de estreno de una nueva película cargada de drama, tensión amorosa y conflictos de pareja.

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Se trata de “Culpa tuya: Londres”, la continuación británica inspirada en las novelas de la argentina-española, Mercedes Ron . La escritora se popularizó en 2017 cuando su historia cobró fama en la aplicación de escritores amateurs.

"Culpa Tuya: Londres" ya tiene fecha de estreno en Prime Video.

"Culpa Tuya: Londres" ya tiene fecha de estreno en Prime Video.

La película retoma la historia de Nick y Noah luego de los acontecimientos de la primera entrega , mostrando una relación mucho más intensa y estable, aunque amenazada por nuevos desafíos personales y sentimentales.

Mientras Noah comienza una nueva etapa universitaria en Oxford, Nick queda absorbido por las presiones laborales y las responsabilidades de su entorno. La distancia, los celos y la aparición de nuevas personas en sus vidas pondrán a prueba el vínculo entre ambos protagonistas.

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El film volverá a contar con Matthew Broome y Asha Banks en los papeles principales, luego del éxito que tuvo "Culpa mía: Londres" entre el público adolescente y joven adulto.

Además, esta secuela incorporará nuevos personajes que prometen generar tensión dentro de la trama. Entre ellos aparecen Sophia, una joven interesada en Nick; Michael, un estudiante que se acerca a Noah en Oxford; y Briar, una compañera universitaria con actitudes manipuladoras.

Los actores de "Culpa Tuya: Londres" con los libros que dieron origen a la película de Prime Video. Los actores de "Culpa Tuya: Londres" con los libros que dieron origen a la película de Prime Video. gentileza

La saga original basada en los libros de Mercedes Ron comenzó como un fenómeno de Wattpad y terminó convirtiéndose en una de las franquicias románticas más exitosas de Prime Video. Tras el impacto de las películas españolas, Amazon decidió expandir la historia con esta adaptación británica ambientada en Londres, que rápidamente consiguió repercusión internacional.

Fecha de estreno de “Culpa tuya: Londres”

“Culpa tuya: Londres” ya tiene fecha de estreno confirmada para el próximo 17 de junio en Prime Video.