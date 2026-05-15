Natalie Pérez fue denunciada por un concursante del programa de Guido Kaczka: "Es un montón"

Natalie Pérez quedó en el centro de una fuerte polémica luego del descargo público que realizó Gustavo Giallattini , participante de Es mi sueño, el programa que actualmente conduce Guido Kaczka , tras un incómodo episodio que, según contó, ocurrió instantes antes de salir a cantar en el ciclo que busca nuevos talentos artísticos.

El blooper de una periodista de TN durante una nota que obligó a un corte en la transmisión

Cuál es el preocupante diagnóstico que le dieron a Flor Vigna y "le anunció la muerte"

El joven utilizó sus redes sociales para expresar su malestar y apuntó directamente contra la actriz y cantante, que actualmente reemplaza a Jimena Barón en el jurado del programa . A través de un video que compartió en Instagram, el joven relató la situación que vivió detrás de cámara y explicó que un comentario referido a su físico lo hizo sentir incómodo antes de presentarse frente al jurado y el público.

Junto a la publicación, Gustavo Giallattini escribió: “Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo” . Luego, en el video, profundizó sobre lo sucedido y cuestionó la actitud que tuvo la cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Giallatini (@gustagia)

De qué acusan a Natalie Pérez

“Me parece desagradable y más viniendo de una mujer. Precisamente cuando las mujeres tanto luchan para que no se hable de los cuerpos”, expresó el cantante, visiblemente molesto por la situación que aseguró haber atravesado en el estudio.

En ese mismo sentido, el entonces participante dio más detalles sobre la frase que habría escuchado antes de subir al escenario y remarcó que el comentario fue realizado delante de varias personas presentes en el lugar.

“Salís a cantar y lo primero que te dice alguien es ‘Ay miren él con los músculos’, es desagradable. Había diez personas que escucharon lo que dijo”, afirmó en su descargo, dejando en claro el impacto que le generó el episodio.

Natalie Pérez Natalie Pérez fue denunciada por un participante de Es mi sueño. Web

Además, Giallattini sostuvo que, después de ese momento, sintió que su continuidad en el certamen ya estaba prácticamente definida. Según explicó, la devolución del jurado durante la segunda instancia del concurso le hizo notar que sus chances de seguir eran muy bajas, especialmente por la postura que tomó Natalie Pérez.

“Me di cuenta que me iba”, aseguró el cantante al recordar lo ocurrido durante el “recap”, donde, según contó, todos los integrantes del jurado habían votado positivamente menos la actriz y cantante.

Para cerrar su publicación, el participante eliminando del programa resumió su postura con una contundente definición sobre la actitud que le atribuyó a la jurado: “Desagradable y desubicada son las palabras justas”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Giallatini (@gustagia)

Cuál fue el inesperado momento de Natalie Pérez en la calle que generó preocupación en las redes

Un inesperado episodio protagonizado por Natalie Pérez llamó la atención de sus seguidores en las últimas horas, luego de que la actriz y cantante decidiera exponer en sus redes sociales un momento de extrema vulnerabilidad emocional. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó derivando en una escena cargada de angustia que rápidamente generó repercusión entre sus fans.

A través de un video, la artista mostró sin ningún tipo de filtro cómo atravesaba una jornada especialmente difícil. Según contó, desde temprano venía lidiando con un fuerte malestar anímico, marcado por el cansancio, la irritación y una sensación de hartazgo que no lograba revertir.

Natalie Pérez Natalie Pérez fue denunciada por un participante de Es mi sueño. Web

En ese contexto, mientras caminaba por la calle antes de asistir a una reunión, algo captó su atención: una clásica máquina de peluches ubicada en la entrada de un kiosco. Convencida de que ese pequeño momento podía ayudarla a despejarse y cambiar un poco su energía, decidió intentar sacar un osito que, a simple vista, parecía sencillo de atrapar.

“Te voy a compartir mi día, teniendo un día de mierda”, expresó Natalie Pérez al comenzar a grabar la situación, dejando en claro el complicado estado emocional que atravesaba.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ShowOnLine (@showonline.com.ar)

Sin embargo, lo que buscaba ser una distracción terminó convirtiéndose en una nueva frustración. La máquina presentaba fallas y no aceptaba el billete con el que quería jugar. Aunque una empleada del lugar le advirtió que el sistema no funcionaba correctamente, la cantante insistió en varias oportunidades, aferrándose a la ilusión de poder revertir aunque sea un poco su mal día.

Lejos de lograrlo, la situación terminó afectándola todavía más. Entre la impotencia y el agotamiento acumulado, Natalie Pérez finalmente se quebró y rompió en llanto en plena vía pública, en una escena tan humana como conmovedora.