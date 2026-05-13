13 de mayo de 2026 - 12:39

Natalia Pérez confirmó un gran show en Mendoza para presentar su nuevo disco: dónde comprar las entradas

El teatro Mendoza recibirá a Natalie Pérez con su nuevo disco en octubre. Las entradas ya se pueden adquirir.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Natalie Pérez anunció el comienzo de gira, un recorrido que la llevará a presentar "Casa", su quinto álbum de estudio, en los principales escenarios de la Argentina.

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Más que una serie de shows, la gira propone una experiencia: Natalie traslada el universo de "Casa" al vivo y convierte cada escenario en un espacio propio, cercano, casi como un living abierto. Un lugar donde la intimidad, la emoción y la celebración conviven en un mismo plano.

Como parte del tour se presentará el viernes 23 de octubre, en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad)

Embed - Natalie Perez - La Mitad De Mi Vida (Video Oficial)

Con una puesta que potencia lo orgánico y lo emocional, Natalie despliega en vivo todo su diferencial: una conexión genuina con el público, una versatilidad que le permite moverse con naturalidad entre géneros y una presencia escénica que combina frescura, sensibilidad y energía. Cada show se construye desde lo real, sin artificios, con momentos de cercanía absoluta y otros de explosión colectiva.

El repertorio recorrerá las nuevas canciones de "Casa", junto a los temas que marcaron su camino, en un show dinámico, emocional y profundamente auténtico.

El disco “Casa”, la puerta de entrada al universo de Natalie Pérez

En su quinto álbum, Natalie despliega una identidad más libre y definida, con 12 canciones que recorren géneros y emociones desde una impronta propia, fresca y sin etiquetas.

Grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco (Montevideo) y producido por Diego Matturro, "Casa" marca un punto de afirmación artística donde todo su universo se ordena y cobra una nueva fuerza.

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