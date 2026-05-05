5 de mayo de 2026 - 15:03

Q' Lokura trae el mejor cuarteto al Arena Maipú: dónde comprar las entradas

El fenómeno del cuarteto anunció un show en el Arena Maipú. Las entradas ya se pueden adquirir.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El fenómeno del cuarteto argentino, Q' Lokura, regresa a Mendoza para protagonizar una noche que promete ser inolvidable. El show será el sábado 20 de junio en el Arena Maipú Stadium, donde el grupo cordobés desplegará todo su repertorio en un formato baile, ideal para vivir la experiencia cuartetera.

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Con una propuesta que recrea la esencia de los bailes del género, el show está dirigido a mayores de 18 años y buscará transformar el Arena en una verdadera pista de cuarteto. Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

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La banda más convocante del cuarteto y su gran momento

Tras agotar seis shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, la banda formada por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera es imparable. Sigue confirmando fechas a lo largo y ancho del país, además de realizar colaboraciones con grandes artistas de la música nacional.

En este regreso a Mendoza, no será una noche más. Promete un encuentro donde cantarán sus hits como “Tattoo”, “Cuidado que te supero, “Bailando bachata” y “Mil preguntas”. Así como los clásicos “sessions” y enganchados, para hacer vibrar el stadium a puro bale.

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