Con Euge Quevedo, en el Frank Romero Day habrá un "Manso baile"

La cantante y figura de La Banda de Carlitos encabezará el Manso Baile, una fiesta que promete transformar desde esta tarde al Teatro Griego Frank Romero Day en una pista de baile a cielo abierto.

El evento, que arranca desde las 16 horas, propone una experiencia diferente al formato festival clásico. Con múltiples sectores, gastronomía, barras y una propuesta pensada para recorrer el predio en lugar de quedarse quieto, el Manso Baile tiene en Euge Quevedo + LBC a su figura de cabecera, acompañados por DesaKTa2, Ecko, Dame 5, Migrantes, Azul Azul, Charly Sosa y Gaby Brown.

Uno de los principales atractivos será la presentación de la cantante cordobesa nacida en San Luis. Esa identidad “interprovincial” Euge la hizo acompañando a su padre —cantante de folclore y cuarteto— en los viajes entre ambas provincias. La dualidad de géneros, esa convivencia entre el folclore de raíz y el ritmo del cuarteto, marcaría para siempre su forma de pararse frente a un micrófono.

Antes de instalarse en Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en cantante de impacto federal, una todavía adolescente Quevedo dio sus primeros pasos en distintos programas televisivos que daban oportunidad a artistas nuevos. En 2008 debutó en "Talento Argentino", donde llegó a la final, y regresó en 2010 quedando entre los últimos 12 participantes. También participó en el segmento "30 segundos de fama" de ShowMatch, donde ganó con su interpretación de folklore.

En 2012 llegó su momento de mayor exposición televisiva cuando fue seleccionada para La Voz Argentina. A finales de ese año, con 20 años, grabó su primer disco de cumbia, Mi sueño, que saldría en 2014.

El salto al cuarteto

Lo que vino después fue una carrera construida con una coherencia poco frecuente en el mercado de la música popular. A lo largo de su carrera como solista lanzó cuatro discos y en 2017 ganó el Premio Carlos Gardel en la categoría Mejor álbum nuevo artista tropical por No Ha Sido Fácil. El título del disco era casi una declaración de principios.

El giro hacia el cuarteto no fue un accidente sino una evolución lógica. En 2018, la cantante recibió la invitación de Rubén "Keso" Pavón de La Banda de Carlitos para grabar el tema "Supiste hacerme mal". Lo que empezó como una colaboración fue consolidándose de a poco, hasta que en 2021, después de la pandemia y con el regreso de los shows en vivo, Eugenia Quevedo fue confirmada como integrante oficial de La Banda de Carlitos, uno de los conjuntos más representativos del cuarteto cordobés.

El himno ante Messi

Hay momentos en una carrera que funcionan como síntesis de todo el camino recorrido. Para Euge Quevedo, ese momento llegó en septiembre de 2025, cuando fue elegida para interpretar el Himno Nacional a capella en el estadio Monumental, en la previa del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. La ovación que recibió no fue solo un reconocimiento a su voz: fue el de una artista que supo ganarse su lugar sin atajos.

"Mientras sea cantar, yo no le hago asco a ningún género musical. Si bien mis raíces están en el folclore y en lo melódico, la cumbia también me apasiona porque tiene una adrenalina increíble", había dicho ella misma en alguna entrevista.

Empieza el baile

El 2 de mayo, el Teatro Griego Frank Romero Day tendrá a Euge Quevedo como protagonista de una noche que mezcla cuarteto, cumbia y fiesta en un escenario que históricamente fue pensado para mirar, no para bailar. El Manso Baile llega con la promesa de cambiar esa lógica, y con una artista que, desde sus primeros pasos en los realitys hasta los estadios más grandes del país, siempre supo cómo mover a la gente.

Las entradas están disponibles en Entradaweb.