Juana Repetto alertó a todos sus seguidores tras el accidente doméstico de su hijo: "En la guardia"

La actriz e influencer Juana Repetto generó preocupación al revelar que su hijo Belisario sufrió un accidente doméstico que obligó a una consulta médica de urgencia. El episodio ocurrió en su casa y derivó en una visita a una clínica para realizar controles preventivos. La situación se conoció a través de sus redes sociales , donde suele compartir aspectos de su vida.

La exposición del momento despertó una rápida reacción de sus seguidores. Horas después, la propia actriz confirmó que el niño se encontraba fuera de peligro. El hecho tuvo lugar cuando Belisario se golpeó con una hamaca de madera maciza . A raíz del impacto, los médicos recomendaron realizar estudios para descartar complicaciones. Repetto decidió trasladarlo a una guardia para una evaluación completa, acompañada también por su bebé menor, Timoteo. Desde allí, compartió una imagen que reflejaba el cansancio de la jornada y la tensión del momento.

Luego de la atención, la actriz informó que los resultados fueron positivos y no se detectaron lesiones de gravedad. En una de las publicaciones, se observó al niño con hielo en la cabeza, como parte del tratamiento inicial. “Estamos bien”, expresó, con el objetivo de llevar calma a quienes habían manifestado su preocupación.

En un video posterior, mostró detalles de la herida y explicó que, pese al golpe, la evolución fue favorable. También agradeció los mensajes recibidos durante las horas de incertidumbre y destacó que la situación no pasó a mayores.

Juana Repetto Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto. web

Una relación directa con su comunidad digital

Repetto mantiene una comunicación constante con sus seguidores, a quienes incluye tanto en momentos cotidianos como en situaciones complejas. Este vínculo se consolidó a lo largo del tiempo a partir de contenidos vinculados a la maternidad y la vida familiar.

Hija de Reina Reech, la actriz continúa mostrando distintos aspectos de su vida personal, incluso en medio de su separación de Sebastián Graviotto. En ese contexto, también había compartido recientemente una salida familiar para celebrar los dos meses de su hijo menor.