Escándalo en Gran Hermano: la salida de Solange Abraham desató versiones cruzadas y sospechas de estrategia

La abrupta salida de Solange Abraham de Gran Hermano sacudió tanto a la audiencia como al propio entorno del programa. Lo que en un primer momento se presentó como una decisión personal atravesada por la angustia de estar lejos de su hija, derivó en una cadena de especulaciones que apuntan a conflictos internos , exigencias económicas y posibles negociaciones externas.

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Desde la producción, la explicación fue directa: la participante manifestó reiteradamente su intención de abandonar el reality. La voz de Gran Hermano calificó su decisión como una falta de respeto al juego y al resto de los competidores, lo que derivó en su salida inmediata por la puerta giratoria, sin despedidas ni instancias de reconsideración.

El argumento central giró en torno a la distancia con su hija Delfina , una razón que, en apariencia, explicaba el desgaste emocional. Sin embargo, la contundencia de la sanción dejó entrever que había más elementos en juego.

Versiones de negociaciones y tensiones económicas

El primero en cuestionar la narrativa oficial fue Ángel de Brito, quien sugirió que detrás de la salida existían pedidos concretos por parte de la jugadora. Según indicó, Abraham habría recibido una propuesta para sumarse a La Casa de los Famosos, lo que habría modificado su posición dentro del programa.

En esa línea, trascendió que la participante habría solicitado un aumento en su cachet semanal y condiciones especiales, como la posibilidad de mantener contacto con su hija durante el encierro. Estas exigencias chocan con uno de los pilares del formato: el aislamiento total.

El periodista Guido Záffora reforzó esta versión al señalar que la jugadora era vista como una figura desestabilizadora dentro de la dinámica del reality, con fuerte influencia en las decisiones del grupo.

El video que cambió la percepción

La polémica escaló tras la difusión de un video grabado dentro de la casa. En las imágenes, Abraham conversa con Eduardo Carrera y deja entrever una estrategia futura: plantea la posibilidad de salir y regresar al juego con refuerzos, además de influir desde el exterior.

Embed SOL fue expulsada de #GranHermano y antes de irse quemó al traidor de Emanuel ante toda la casa: "No confien en Ema que los usa para sacarles información, no confien. Me traicionó a mi después de conocernos hace 15 años" pic.twitter.com/SX00ETg3kk — tronk (@TronkOficial) April 30, 2026

En ese mismo intercambio, también menciona maniobras contra Emanuel Di Gioia, a quien inicialmente consideraba aliado. Las indicaciones incluyeron sugerencias de manipulación dentro del juego, lo que alimentó la hipótesis de un plan coordinado.