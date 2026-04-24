La Maciel habló sobre su salida de Gran Hermano y señaló que la denuncia en su contra "fue una amenaza"

La influencer Jéssica “La Maciel” , decidió abandonar la casa de Gran Hermano tras recibir una notificación de la Policía donde la acusaban por los delitos de explotación sexual, regenteo y maltrato . Días después, denunció que las acusaciones fueron "una amenaza".

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En declaraciones televisivas, la mediática señaló que su preocupación no se centró en la posibilidad de ir a la cárcel, sino en el bienestar de su familia, quien estaría en el medio de la situación. “Se me vino a la cabeza mi esposo yendo en bicicleta todos los días y atraviesa las cuadras solo, mi suegra que vive sola en su casa con la hija, pensé que les podía pasar algo. Me desequilibró totalmente” , expresó

Según su relato, este devenir judicial se remonta a hechos ocurridos en el pasado: “Anteriormente la pasé muy mal, terminé con e l cuello rectificado, vértigo y estrés. Estuve tres meses con la gendarmería en la puerta de mi casa y, como en una película de mafia mexicana, me enteré de que quisieron entrar al hospital de San Miguel a rematarme después de darme una puñalada en un pulmón ”, relató

Por otro lado, le quitó mérito a la acusación y aseguró que la denuncia fue desestimada. " Para mí, eso fue una amenaza. Lo vi como una amenaza y en ese momento, le dije a Gran Hermano que no me podía quedar porque se me revolvió todo lo que había pasado ”, expresó

Embed "Soy inocente y se cómo demostrarlo"

Así notificaron a la Maciel adentro de #GranHermano y ella dio su versión sobre la denuncia que le realizaron. pic.twitter.com/k4k7f5AEUV — emi (@eeemiliano) April 17, 2026

En esta línea, aseguró que la denuncia tenía el fin de desacreditarla. “Quieren ensuciarme. Me lo vienen haciendo toda la vida. Porque me hacían denuncias falsas y me siguen amenazando. Ahora se descubrió el grupo y quién lo maneja. Muchas chicas se bajaron de ese grupo. Yo estoy viviendo esto hace 10 años", señaló

La grave denuncia contra La Maciel

La semana pasada, se vivó una situación polémica en Gran Hermano Generación Dorada. Jessica "La Maciel" fue citada al confesionario donde le notificaron sobre 17 denuncias en su contra por explotación sexual.

Según un informe al que accedió Infobae, la influencer fue denunciada por explotar sexualmente a menores trans de 16 y 17 años, cobrarles un canon para prostituirse y obligarlas a operarse de forma ilegal.

La Policía ingresó a la casa y ella debió firmar la documentación en vivo. Tras lo sucedido, la participante dio su versión de los hechos. "Todo empezó cuando un día mi hermana (que ya no está en este mundo), me contó que no podía salir a trabajar a la calle porque alguien le sacaba plata", contó

Embed IMPACTO EN GRAN HERMANO: “LA MACIEL” ABANDONÓ TRAS UN ATAQUE DE PÁNICO



Jessica “La Maciel” dejó la casa de Gran Hermano luego de sufrir un ataque de pánico en vivo. Fue asistida por la producción y decidió salir definitivamente, sacudiendo el juego. pic.twitter.com/QEqfYP8mcC — ITV Rosario (@itvrosario) April 22, 2026

Asimismo, confesó que fue parte de una causa que inició hace años y concluyó con la condena de varias personas. "Mucha gente cayó presa, incluso fue noticia. A partir de ahí, en redes sociales me acusaron mil personas. Pero yo soy inocente, y puedo demostrarlo", expresó

Finalmente, este lunes la participante decidió abandonar Gran Hermano luego de sufrir un ataque de pánico en vivo debido a la situación legal que afronta.