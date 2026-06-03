3 de junio de 2026 - 09:57

De los programas más icónicos de los 90 a Gran Hermano: quién es la actriz que ingresó a la casa

La nueva participante llegó en reemplazo de La Bomba Tucumana, quien abandonó el programa.

De los programas más icónicos de los 90 a Gran Hermano: quién es la figura que ingresó a la casa

De los programas más icónicos de los 90 a Gran Hermano: quién es la figura que ingresó a la casa

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada sumó este martes una participante con una extensa trayectoria en la televisión argentina. Su ingreso se produjo tras la salida de la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" y rápidamente despertó la curiosidad de las nuevas generaciones que no conocían su recorrido artístico.

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Es Alejandra Majluf, actriz, conductora y profesora de teatro que alcanzó gran popularidad durante 1990 gracias a su participación en algunos de los ciclos más recordados de la pantalla chica. Al entrar a la casa la primera en recibirla fue su colega, Andrea del Boca.

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En su presentación en el reality de Telefe, la artista aseguró que llega con ganas de vivir una experiencia diferente y definió a Gran Hermano como un espacio para aprender y descubrir nuevas facetas personales. "Cada momento que viví es el mejor. En mi vida pasaron cosas mágicas con la televisión, aunque hice muchas cosas todavía me quedan algunas para seguir aprendiendo", dijo en su presentación.

Su llegada a la casa también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan a una figura que tuvo una fuerte presencia en la televisión argentina de los años noventa.

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Una referente de la televisión de los 90

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación en “Fax”, el emblemático ciclo conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán. Allí interpretaba a "La Colada", un personaje que se volvió muy popular entre los espectadores y que formó parte de uno de los programas más influyentes de aquella década.

Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano.
Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano.

Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano.

Los programas y ficciones en los que trabajó Alejandra Majluf

Construyó una sólida carrera en televisión participando en ficciones y programas que marcaron distintas épocas. Formó parte de ciclos emblemáticos como “Clave de Sol”, “Gerente de Familia”, “Mi Familia es un Dibujo” y “Verano del 98”, además de integrar el elenco de producciones más recientes como “Casi Ángeles” y “Esperanza Mía”.

Alejandra Majluf en los 90.
Alejandra Majluf en los 90.

Alejandra Majluf en los 90.

Además de la televisión, Alejandra Majluf desarrolló una extensa carrera teatral y también participó en distintas producciones cinematográficas. Entre sus trabajos en la pantalla grande figuran las películas "Ay, Juancito", "Interior", "Eva y Lola", "Cruzadas y Delicia".

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