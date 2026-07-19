Anya Taylor-Joy, Dua Lipa y Matt Damon, entre los famosos presentes en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo convocó a miles de hinchas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También reunió este domingo a reconocidas figuras del espectáculo, la televisión, la música y las redes sociales, que viajaron especialmente para acompañar a la Selección argentina en la definición del campeonato.

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Entre los asistentes se destacaron Wanda Nara , Zaira Nara , Carolina "Pampita" Ardohain , Vicky Xipolitakis , Alejandro "Marley" Wiebe , Barbie Simons y el streamer Luquitas Rodríguez , quienes compartieron imágenes y videos de la previa y del clima que se vivía en el estadio a través de sus redes sociales.

Wanda Nara llegó al estadio junto a su hermana Zaira y publicó distintas postales desde las tribunas con la camiseta oficial de la Selección argentina .

En una de esas imágenes apareció junto a Pampita , quien asistió acompañada por su pareja, el polista Martín Pepa . La modelo llamó la atención con un llamativo tocado en tonos celeste y blanco, decorado con plumas y detalles brillantes, que complementó con la camiseta albiceleste.

Por su parte, Vicky Xipolitakis acompañó a Marley durante la cobertura especial del Mundial para Por el Mundo . Ambos mostraron el ingreso al estadio y parte de la organización del evento, donde los asistentes recibieron botellas de agua debido a las elevadas temperaturas registradas en Nueva York.

Pampita junto a Zaira y Wanda Nara en la final del Mundial 2026.

Otra de las personalidades que dijo presente fue Barbie Simons, quien consiguió llegar a tiempo al encuentro luego de permanecer varias horas varada en Washington por inconvenientes durante su viaje. Desde una de las tribunas celebró su llegada con un mensaje en redes sociales: "Ni en mis sueños imaginé venir a esta final".

El streamer Luquitas Rodríguez, que siguió de cerca toda la campaña de la Selección durante el Mundial, también estuvo en el estadio y compartió una fotografía luciendo el tradicional buzo celeste utilizado por el plantel argentino, acompañada por un mensaje de apoyo al equipo. Por otra parte, en los alrededores del estadio también se lo vio a La Mona Jiménez.

Anya Taylor-Joy y Matt Damon, entre las figuras internacionales

La final también contó con la presencia de celebridades internacionales. Una de ellas fue Anya Taylor-Joy, quien asistió junto a su esposo, el músico Malcolm McRae.

La actriz de "Gambito de dama" mantiene un fuerte vínculo con la Argentina. Aunque nació en Miami, pasó parte de su infancia en Buenos Aires, vivió en el país hasta los seis años y en distintas oportunidades expresó públicamente su cariño por la cultura argentina y su dominio del idioma español.

Anya Taylor-Joy en la final del Mundial 2026.

Su presencia en las tribunas rápidamente se volvió viral entre los hinchas, que difundieron imágenes de la actriz siguiendo el encuentro.

Otro de los invitados destacados fue el actor estadounidense Matt Damon, quien asistió acompañado por su esposa, la argentina Luciana Barroso. El protagonista de Hollywood siguió el partido desde uno de los palcos del estadio.

Matt Damon y Luciana Barroso en la final del Mundial 2026.

Respecto a los palcos, David Beckham y Tom Cruise también compartieron protagonismo en el palco de autoridades. Las cámaras los captó a ambos conversando y siguiendo con atención la final.

Dua Lipa en la final del Mundial 2026.

Rihanna también estuvo prensente en las gradas del MetLife Stadium. La cantante disfrutó de la final junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. A la lista de celebridades también se sumó la cantante Dua Lipa, quien eligió presenciar en vivo la definición del Mundial 2026.

Timotheé Chalamet y Kylie Jenner en la final del Mundial 2026.

Entre las figuras internacionales que se dejaron ver en las plateas fueron Jon Hamm, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Mick Jagger, Adrien Brody, Will Ferrell y Dua Lipa, entres otras. De esta manera, todos los artistas siguieron de cerca la definición del certamen junto a miles de espectadores que colmaron el estadio.