Quién es Abel Cepeda, el mendocino que hizo el vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026

Además de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la previa de la final del Mundial 2026 , María Becerra captó todas las miradas por el vestido que eligió para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium .

La cantante vistió un diseño exclusivo inspirado en los colores de la bandera argentina , pensado especialmente para la ceremonia. La propuesta buscó transmitir la sensación de que el emblema nacional envolvía a la artista durante su interpretación, en uno de los instantes más representativos de la jornada.

La pieza fue creada por Abel Cepeda , diseñador argentino nacido en Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS , quien desde hace más de veinte años desarrolla su carrera en Nueva York .

María Becerra interpretando el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estilismo y la dirección creativa del look estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia , quien trabajó junto al diseñador para confeccionar una propuesta especialmente pensada para la ceremonia previa a la final.

La participación de María Becerra en la final del Mundial representa otro hito dentro de su carrera artística. En los últimos años, la cantante se presentó en escenarios internacionales como Coachella y Times Square , además de convertirse en la primera artista femenina en realizar cuatro recitales en el estadio River Plate , dos de ellos con formato 360° y localidades agotadas.

Actualmente, la intérprete de "Quimera" se encuentra de gira por España y en las próximas semanas continuará con una serie de conciertos por distintos países de Latinoamérica. Además, tiene previstas ocho funciones con entradas agotadas en el Arena de Buenos Aires y participa de las grabaciones de la nueva temporada de "En el barro", producción de Netflix.

Abel Cepeda ya había sido protagonista durante el Mundial

El nombre de Abel Cepeda ya había cobrado notoriedad durante esta Copa del Mundo gracias al corset con los colores argentinos que lució Pampita durante el debut de la Selección, una creación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El look de Pampita para Argentina-Argelia. Instagram

Radicado en Manhattan, el diseñador ha trabajado con figuras internacionales como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox. Antes de instalarse en Estados Unidos también desarrolló proyectos en Argentina, donde colaboró junto a Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de indumentaria.

En una entrevista con TN Estilo, Cepeda recordó cómo nació su pasión por la moda: "La moda siempre ha sido parte de mi vida. Mi madre cuando era joven trabajó en la tienda de máquinas de coser Singer, donde no solo vendía máquinas sino que también enseñaba a las personas a utilizarlas. Más tarde, ella y mi padre abrieron su propio negocio de máquinas de coser, donde yo crecí y aprendí el uso de las máquinas".