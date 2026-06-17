17 de junio de 2026 - 10:19

El osado look de Pampita que paralizó a todos en Argentina-Argelia

Para alentar a la albiceleste, la modelo se mostró en el estadio de Kansas con un outfit sensual que se impuso entre lo más visto en las redes sociales.

El look de Pampita para Argentina-Argelia

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Instagram
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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Desde el estadio de Kansas City, donde la presentadora trabaja para la cobertura de DIRECTV, Pampita lució un original corsé strapless inspirado en la camiseta albiceleste, confeccionado en tonos celeste y blanco metalizados.

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La particular prenda se robó las miradas por su escote corazón y por llevar estampado el número 10 en el centro, en un claro guiño a Messi, el gran ídolo del país.

El look de Pampita para Argentina-Argelia
El look de Pampita para Argentina-Argelia

El look de Pampita para Argentina-Argelia

La modelo completó el conjunto con un short negro de tiro alto y una silueta ajustada que equilibró el protagonismo del corsé.

Además, eligió el cabello largo, ondulado y suelto, peinado con raya al medio, mientras que optó por un maquillaje natural que resaltó sus facciones sin quitarle atención al outfit.

El look de Pampita para Argentina-Argelia
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El look de Pampita se convirtió en uno de los más comentados en el Mundial 2026. ¿Con qué sorprenderá en los partidos por venir?

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