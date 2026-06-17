El osado look de Pampita que paralizó a todos en Argentina-Argelia

Para alentar a la albiceleste, la modelo se mostró en el estadio de Kansas con un outfit sensual que se impuso entre lo más visto en las redes sociales.

El look de Pampita para Argentina-Argelia

El look de Pampita para Argentina-Argelia

El look de Pampita para Argentina-Argelia

El look de Pampita para Argentina-Argelia

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió este martes con un osado look durante el partido de Argentina frente a Argelia, que terminó con un triplete de Lionel Messi.

Desde el estadio de Kansas City, donde la presentadora trabaja para la cobertura de DIRECTV, Pampita lució un original corsé strapless inspirado en la camiseta albiceleste, confeccionado en tonos celeste y blanco metalizados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2067037578033783147?s=20&partner=&hide_thread=false Pampita, enviada de DSports, presente en el debut de Argentina en el Mundial. pic.twitter.com/bK7Br1Cxry — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026 La particular prenda se robó las miradas por su escote corazón y por llevar estampado el número 10 en el centro, en un claro guiño a Messi, el gran ídolo del país.

El look de Pampita para Argentina-Argelia El look de Pampita para Argentina-Argelia Instagram La modelo completó el conjunto con un short negro de tiro alto y una silueta ajustada que equilibró el protagonismo del corsé.

Además, eligió el cabello largo, ondulado y suelto, peinado con raya al medio, mientras que optó por un maquillaje natural que resaltó sus facciones sin quitarle atención al outfit.