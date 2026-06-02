Aseguran que Pampita fue excluida de un exclusivo grupo vinculado al mundo del polo:

Pampita Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena por una inesperada polémica relacionada con el ambiente del polo. Mientras atraviesa un gran momento sentimental junto a Martín Pepa tras su reciente reconciliación , en las últimas horas trascendió una versión que la vincula con una supuesta exclusión de un selecto grupo de WhatsApp integrado por las parejas de reconocidos polistas.

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y habló del desgaste de la relación a distancia

La versión fue difundida durante una emisión de LAM , el programa que conduce Ángel de Brito por América. Allí, el panelista Pepe Ochoa aseguró que Pampita habría sido eliminada de “Las Palenqueras”, un chat privado conformado por mujeres vinculadas al circuito más exclusivo del polo.

Durante el programa, Ochoa compartió detalles de la información que, según afirmó, recibió de personas cercanas al entorno de los jugadores. “La sacaron por unanimidad. A la famosa que sacaron por grasa e infumable es Pampita ”, sostuvo el panelista al aire.

Embed - PAMPITA, DISCRIMINADA: LA ECHARON DEL GRUPO DE WHATSAPP DE LAS NOVIAS DE POLISTAS

La declaración provocó sorpresa entre los integrantes del ciclo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios especializados en espectáculos. Según relató el periodista, posteriormente consultó a una mujer vinculada a uno de los polistas que integraría el grupo mencionado. La respuesta que recibió fue aún más contundente.

El duro testimonio que difundieron en televisión

De acuerdo con el relato de Ochoa, una fuente cercana al entorno del polo expresó una fuerte crítica hacia la modelo. “Me llegó la información y hablé con la mujer de uno de estos jugadores que estaba dentro del chat. Me dijo: ‘A ella en el mundo del polo no la quiere nadie. Pampita da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo’”, contó el panelista.

Hasta el momento, no trascendieron pruebas sobre la existencia del supuesto conflicto ni sobre la presunta eliminación de la modelo del grupo de mensajería. Tampoco hubo declaraciones públicas de Pampita sobre el tema.

Pepa y pampita Martín Pepa y Pampita, en una de sus últimas apariciones juntos. gentileza

Silencio ante la polémica

Por ahora, la conductora y modelo eligió mantenerse al margen de las versiones que comenzaron a circular en los medios. Pampita no realizó publicaciones ni comentarios relacionados con la controversia y continúa enfocada en sus compromisos profesionales y personales.

La falta de una respuesta oficial alimentó las especulaciones sobre lo ocurrido, aunque desde su entorno tampoco se conocieron aclaraciones respecto de las declaraciones difundidas en televisión.