Revelan la causa de la muerte de Sam Neill, actor de "Jurassic Park", para frenar las especulaciones

El actor Sam Neill , conocido como el paleontólogo Alan Grant en la saga de "Jurassic Park" , murió el pasado lunes a sus 78 años . Su muerte se produjo tres meses después de que él mismo anunciara que había superado con éxito un tratamiento contra el cáncer. Esto generó confusión entre sus fans .

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Debido a su muerte repentina, aparecieron diversas versiones falsas y especulaciones que comenzaron a circular rápidamente. Ante esto, su representante salió a aclarar “el motivo de su muerte” , a pesar de que su familia ya había dicho que el intérprete “no murió con esa enfermedad que vivió durante cuatro años”.

"Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer" , aclararon los familiares del reconocido actor neozelandés.

Las personas que lo rodeaban habían informado el mismo lunes de la muerte de Neill mediante un comunicado publicado en Instagram. Allí se destacó nuevamente que el actor había logrado superar con éxito el tratamiento de esta dura enfermedad antes de su fallecimiento.

Pese a ello, Philip Grenz habló con los medios locales y decidió precisar la causa de la muerte para terminar con las “inexactitudes y falsedades rotundas” que se difundieron en distintos ámbitos desde que trascendió la noticia. “Sam murió como consecuencia de una neumonía” , afirmó el representante.

En 2023, el intérprete reveló que había estado recibiendo quimioterapia desde marzo de 2022 tras ser diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3, un tipo de cáncer de sangre, luego de la inflamación de las glándulas que se notó por primera vez durante la gira publicitaria de "Jurassic World: dominio". Tras recibir tratamiento, el actor logró reponerse y superarlo.

"La familia quiere expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent's por la increíble atención recibida. Compartiremos más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras afrontan esta inmensa pérdida", había sumado el entorno del artista al anunciar el deceso.

El agente explicó además que, respetando el perfil reservado del artista, la familia realizará una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda. La despedida se llevará a cabo en una fecha que todavía no fue anunciada.