Camila Morrone festejó el triunfo de Argentina y una estrella de Hollywood sorprendió con su mensaje

La actriz argentina-estadounidense vivió la semifinal rodeada de hinchas en Nueva York y su publicación recibió un llamativo gesto de Reese Witherspoon.

El triunfo histórico de la Selección Argentina contra los ingleses en el Mundial 2026 generó una extensa ola de festejos a nivel mundial. Entre los tantos argentinos ubicados en distintos rincones del mundo estuvo Camila Morrone, quien expresó toda su emoción ante la sufrida clasificación a la final.

La actriz argentina-estadounidense compartió en sus redes imágenes del festejo y se mostró llorando de alegría después de la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La modelo siguió el partido desde un bar argentino de Nueva York, donde vivió el encuentro junto a otros simpatizantes albicelestes.

Su publicación en Instagram rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y tuvo un comentario que no pasó desapercibido: el de Reese Witherspoon. “¡Es un sentimiento! ¡¿Qué dije?! ¡Nos vemos en la final! ¡Orgullo en las calles de Nueva York!”, escribió eufórica, reflejando su orgullo y felicidad que la invadió.

En la celebración, Camila estuvo acompañada por su pareja Cole Brennet, además del grupo de hinchas argentinos que eligieron el restaurante de la ciudad para vivir el partido. El clima fue de pura fiesta: cánticos, abrazos y platos típicos como milanesa y empanadas de carne formaron parte de la experiencia.

Mensaje de Reese Witherspoon Entre los miles de comentarios argentinos en su publicación, destacó el mensaje escrito de una figura de Hollywood. La protagonista de Legalmente rubia sorprendió al dejar en claro que alienta a Argentina en el posteo, utilizando emojis de la bandera argentina y corazones celestes y blancos en señal de apoyo.