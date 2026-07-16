16 de julio de 2026 - 21:13

Nuevo informe revela un dato "importante" sobre los helicópteros del accidente en el que murió Gaspi

El documento fue elaborado por un organismo de la Fuerza Aérea de Brasil y aporta nuevos elementos sobre el trágico accidente que dejó seis víctimas, entre ellos el productor argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gasp.i&nbsp;

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gasp.i 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Este documento sostiene que los dos vehículos involucrados “compartían el mismo plan de vuelo”, una coincidencia que habría sido determinante para el choque fatal. En la tragedia ocurrida el 14 de junio también murieron el productor argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El reporte fue hecho por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña. Dicho escrito también reveló que una de las aeronaves “nunca fue detectada por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo”.

A su vez, el otro helicóptero sí fue monitoreado, incluso hasta el momento del impacto.

Según publicó un medio local, ambas aeronaves habían despegado desde lugares distintos, pero seguían rutas que coincidían en el punto geográfico conocido como Tachas. Esa zona de referencia se encuentra cerca de Recreio dos Bandeirantes, donde finalmente ocurrió el siniestro.

En el helicóptero identificado como PP-MAC viajaban Gaspi junto a sus acompañantes. De acuerdo con la investigación, esa aeronave no apareció en los registros del sistema de radares, mientras que el otro helicóptero sí pudo ser seguido desde su despegue.

El informe también confirmó que ninguno de los dos helicópteros contaba con grabadoras de voz de cabina ni registradores de datos de vuelo, conocidos como "cajas negras". No obstante, aclaró que la normativa vigente no exigía que esos equipos estuvieran instalados en ese tipo de aeronaves.

El impactante mensaje del padre de Gaspi: "Yo creo que no fue un accidente"

Mientras la noticia se expandía en las redes sociales, Ricardo Prim, padre de Gaspi, no sale del shock y está sumido en un dolor que nunca antes había vivido. El hombre es dueño de una librería en Puerto Madryn y utilizó sus redes sociales para despedirse de su hijo.

En ese mensaje, Ricardo expresó que sus dudas sobre las circunstancias del accidente. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", explicó.

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