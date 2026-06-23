23 de junio de 2026 - 14:45

Los restos de Gaspi ya están en Argentina tras una semana de trámites y podrá ser despedido

Los amigos del famoso influencer habían viajado a Río de Janeiro, Brasil, para iniciar el proceso y regresar sus restos tras el trágico accidente que terminó con su vida, la del cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree.

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi&nbsp;

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El youtuber viajaba junto al cineasta Lucas Vignale rumbo al Mundial 2026 cuando sucedió el siniestro. Ambos se encontraban de paso por Brasil, mientras que el músico estadounidense Oliver Tree hacía actividades profesionales en la región y también perdió la vida en el accidente.

Los restos de Vignale y el cantante también fueron repatriados a sus respectivos países. Los tres viajaban en una de las aeronaves involucradas en el trágico siniestro que conmocionó tanto al mundo del entretenimiento como a las redes sociales.

Un hecho que generó gran conmoción

En el caso del creador de contenido argentino, sus restos arribaron este domingo al país y fueron recibidos por familiares y allegados en medio de un fuerte hermetismo. De acuerdo con medios locales, el traslado se realizó tras completarse los trámites judiciales y consulares correspondientes en Brasil.

La muerte de Gaspi generó una enorme repercusión en la comunidad digital argentina, donde era considerado uno de los influencers más populares de los últimos años. Desde que se conoció la noticia, cientos de seguidores, colegas y personalidades del streaming lo despidieron a través de redes sociales con mensajes de dolor y reconocimiento a su trayectoria.

Asimismo, trascendió que familiares y amigos trabajan en la organización de una ceremonia íntima para despedir al creador de contenidos, mientras continúan las muestras de afecto por parte de sus seguidores.

Por su parte, los restos de Lucas Vignale y Oliver Tree también fueron trasladados a sus países de origen para que sus seres queridos puedan realizar los respectivos homenajes y despedidas.

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