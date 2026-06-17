17 de junio de 2026 - 18:38

La familia de Gaspi aclaró que sus restos serán repatriados desde Brasil y advirtió sobre "falsas colectas"

El cuerpo del youtuber argentino Gastón "Gaspi" Prim Díaz fue liberado recientemente por las autoridades de Río de Janeiro y ya puede ser repatriado. Dos amigos viajaron a Brasil para completar los trámites correspondientes.

El influencer Gaspi.

El influencer Gaspi.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La familia de Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, informó que los restos del joven serán trasladados a Argentina desde Brasil en los próximos días. Así lo confirmó a través de un comunicado, donde también aclaró que “no existe ninguna colecta oficial” para reunir dinero y alertó sobre posibles estafas.

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Comunicado de la familia de Gaspi tras su muerte

“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi”, comenzaron.

“Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, indicaron.

Asimismo, alertaron sobre la circulación de campañas o pedidos de dinero que no cuentan con el aval de la familia: “Cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

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En línea, agradecieron: “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte”.

“Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluyó el escrito.

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